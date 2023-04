Roberta Di Padua contro Gianni Sperti: "Spigoloso e distante"

Da quando è tornata a far parte di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è finita spesso al centro delle polemiche. La dama, nel corso di un’intervista al Magazine del programma mariano, si è scagliata contro Gianni Sperti.

Roberta Di Padua contro Gianni Sperti

Tra Roberta Di Padua e Gianni Sperti non c’è un grande rapporto. La dama del trono Over è tornata a Uomini e Donne da qualche tempo, ma non ha ancora trovato un cavaliere giusto per lei. L’opinionista, dal canto suo, ha notato la cosa e non manca di sottolineare il mancato interesse della donna nei confronti del parterre maschile.

Le parole di Roberta su Gianni

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Roberta ha così parlato di Gianni:

“Sperti? Con me è spigoloso e distante“.

La Di Padua si è limitata a lanciargli una frecciatina, ben consapevole di dover dosare le parole.

Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, Roberta ha anche parlato di alcuni cavalieri di Uomini e Donne. La Di Padua ha speso belle parole per Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: “Credo che meritino di trovare la persona giusta“. Arriverà anche per lei l’uomo dei sogni? Se lo augura, ma per adesso nessuno ha catturato la sua attenzione.