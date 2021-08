Roberta Di Padua di nuovo mamma? “Emozioni uniche, la voglia che torna”

Roberta Di Padua, dama di Uomini e Donne, sta per diventare di nuovo mamma? Le sue parole hanno spiazzato tutti i suoi fan.

Roberta Di Padua di nuovo mamma?

Roberta Di Padua è pronta a diventare di nuovo mamma? Mentre le riprese di Uomini e Donne stanno per ricominciare e i fan si stanno facendo tante domande sui possibili ritorni in studio, una delle dame più amate torna a far parlare di sè.

Dopo la relazione con Riccardo Guarnieri, per cui i fan hanno fatto il tifo, la dama ha voluto stupire, mostrandosi desiderosa di essere di nuovo mamma. Ha pubblicato una foto molto dolce, con in braccio una bambina, in cui ha ammesso di aver voglia di diventare di nuovo mamma.

Roberta Di Padua: il desiderio di un figlio e di un matrimonio

Poco tempo fa Roberta aveva parlato del suo desiderio di sposarsi.

Aveva preso il bouquet ad un altro matrimonio e aveva espresso il suo desiderio. Per il momento, però, non ha ancora trovato l’uomo giusto. La dama continua a fantasticare e a sognare, ma sul desiderio di diventare mamma per la seconda volta. La nascita della sua nipotina Gaia ha scatenato in lei questo desiderio. La donna ha condiviso la foto con la piccola e ha messo una didascalia molto interessante.

L’emozione di tenere in braccio una neonata ha scatenato in lei questo forte desiderio, nella speranza di poterlo presto realizzare.

Roberta Di Padua: le parole della dama

“Che meraviglia. Emozioni uniche…La voglia che torna” ha scritto Roberta Di Padua, condividendo la foto della nipotina. La donna sembra aver ancora voglia di provare le stesse emozioni che ha provato quando è nato suo figlio. Purtroppo la sua vita sentimentale non sta andando nel migliore dei modi e questi desideri sembrano essere lontani.

Molti credono che Roberta tornerà a Uomini e Donne, sperando che per lei possa essere la volta buona.