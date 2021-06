Roberta Di Padua si sfoga sui social: “Non ho più la serenità di un tempo”

Dopo le rocambolesche vicende a Uomini e Donne, Roberta Di Padua si è lasciata andare a un duro sfogo con i fan

La stagione da poco conclusasi di Uomini e Donne non è stata particolarmente felice per alcuni protagonisti. Una di essi è Roberta Di Padua, la quale ha lasciato il programma in maniera piuttosto brusca e oggi si trova ancora a dover fare i conti con gli strascichi di quei momenti.

Per questo motivo, l’ex dama si è lasciata andare a uno sfogo sui social, dove ha per l’appunto rivelato come questo sia un periodo piuttosto difficile per lei, ritenendo di aver perso la serenità di un tempo.

A Roberta Padua di darla(l’esclusiva) purtroppo non interessa più pic.twitter.com/lZTxA34uHp — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) June 6, 2021

Roberta Di Padua: lo sfogo con i fan

L’ex protagonista del Trono Over ha esordito nel suo messaggio rivelando di aver avuto un pomeriggio molto riflessivo, durante il quale ha cercato di fare il punto della sua vita. A tal proposito, Roberta è così arrivata a scoprire delle novità che non si aspettava riguardanti quello che le manca e quello di cui sente il bisogno.

Pensando al fatto che Maria ci ha privato di Barbara De Santi (e quindi anche dei barando), Valentina Autiero e Roberta di Padua per dare spazio a Ida e alla Principessa Sissi. pic.twitter.com/p7H5w1I8nL — lacommentatriceseriale🤪 (@la_seriale) June 4, 2021

La ex dama è dunque arrivata alla decisione che d’ora in avanti non permetterà più a nessuno di toglierle il sorriso, pensando solamente a sé stessa e a suo figlio. Cercando dunque di rispettare i suoi desideri e il suo benessere fisico e mentale, Roberta Di Padua ha deciso di non fare più programmi a lungo termine, ma al contrario di provare a vivere alla giornata.