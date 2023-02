Roberta Metsola inaugura Centro Sassoli parlando d'Ucraina

Roma, 17 feb. (askanews) – Un discorso in italiano quello della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, per celebrare David Sassoli inaugurando il centro interattivo Esperienza Europa nato nel suo nome a piazza Venezia a Roma; ma anche per ricordare che proprio le radici dell’Europa unita spingono oggi l’Unione ad aiutare l’Ucraina aggredita dalla Russia.

“Benvenuti a Esperienza Europa. E’ un grande piacere per me potervi dare il benvenuto in questo spazio dedicato ai nostri cittadini.

Perché capire l’Europa cambia tutto, non è solo un’espressione geografica ma una comunità di cultura, la cultura europea” ha detto Metsola.

“Cara Alessandra” ha aggiunto rivolgendosi alla moglie di Sassoli, “guardo con orgoglio e soddisfazione a questa casa dei cittadini nel cuore di Roma, dedicata a David Sassoli che tanto si è speso per avvicinare il Parlamento europeo a tutti”.

“Questo è il nostro modo di essere, questo è ciò che gli autocrati di tutto il mondo non potranno mai capire, è ciò che rende il nostro continente la stella polare delle democrazie liberali.

La brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha spinto l’Europa a riaffermare più chiaramente la sua ragione d’essere e a ricordare più chiaramente perché dalle ceneri della seconda guerra mondiale i nostri paesi si sono riuniti per difendere la pace in Europa”.

“Concludo ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo spazio interattivo, venite a visitarlo e dite agli amici e e alle famiglie di venire, perché l’Europa vi aspetta” ha concluso Metsola.