Roberta Morise rompe il silenzio su Giulio Fratini: “Con lui sono felice”

Roberta Morise ha svelato dettagli e retroscena della sua storia d'amore con Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico.

Per la prima volta Roberta Morise ha deciso di parlare della sua nuova storia d’amore con Giulio Fratini, imprenditore ed ex fidanzato di Raffaella Fico.

Roberta Morise: il fidanzato

Roberta Morise ha finalmente trovato l’amore, ed è stata lei stessa a svelare a mezzo social di essere legata sentimentalmente al giovane imprenditore Giulio Fratini (balzato alle cronache la scorsa estate per la sua liaison con Raffaella Fico).

“A lungo mi hanno attribuito ogni volta un fidanzato diverso, ma ora finalmente posso dire che sto vivendo una bella storia d’amore con Giulio.

Sto molto bene e sono felice”, ha dichiarato Roberta Morise, che nei mesi scorsi era stata al centro di un presunto gossip amoroso con Eros Ramazzotti (poi da entrambi smentito). Oggi lei e Giulio Fratini sembrano essere più felici che mai e in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla liaison tra i due che, per ora, hanno preferito mantenere la loro proverbiale riservatezza.

Classe 1991, Giulio Fratini è figlio dell’imprenditore Sandro Fratini, proprietario della catena di alberghi Wtb Hotels.

Durante l’estate 2020 ha vissuto un’importante storia d’amore con Raffaella Fico, e i loro scatti bollenti hanno fatto il giro del web. La storia tra i due è naufragata come un fulmine a ciel sereno.