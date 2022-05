Roberto Alessi contro Elodie: “Balla? Beh, muove le gambe”

Roberto Alessi ha criticato il nuovo look di Elodie e il suo modo di ballare.

Roberto Alessi ha criticato il modo di ballare di Elodie. La cantante replicherà?

Roberto Alessi contro Elodie

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha commentato il nuovo look di Elodie e, dopo aver tessuto le lodi della cantante, ha criticato il suo modo di ballare: “Balla? Muove la gamba.

Le showgirl sono altra cosa. E’ una bravissima interprete, per ora, e stop. Vedremo, col tempo, se diventerà pure una nuova Raffaella. Per adesso la Carrà è intoccabile”, ha dichiarato il direttore del settimanale. La cantante replicherà alle sue critiche?

Più volte sui social Elodie si è mostrata durante le sue lezioni di ballo e in molti sono rimasti colpiti dalle sue esibizioni sul palcoscenico per la sua sensualità e il suo talento.

“Elodie è splendida, lo ribadisco, ma si perde un po’: ciglia finte, trucco, tatuaggio, extensions, adesso i capelli biondi, che non fanno certo parte del suo DNA… Non mi piace quando si carica troppo”, ha dichiarato Alessi.

Elodie e Marracash

Da alcune settimane a questa parte si vocifera che la cantante abbia ripreso a frequentare il suo ex, il rapper Marracash. Negli ultimi mesi Elodie era stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il manager di Armani Davide Rossi, ma secondo indiscrezioni adesso lei e “il Marra” avrebbero ripreso a frequentarsi.

Il rapper è stato avvistato mentre usciva dall’appartamento della cantante, ma per ora lei ha preferito non commentare l’indiscrezione. I due sono stati insieme per quasi due anni e si erano conosciuti nel 2019 sul set del video del loro brano, Margarita.