Roberto Angelini, multa da 15 mila euro per lavoro in nero: “Sono stato tradito da un’amica”

Il musicista di Propaganda Live, Roberto Angelini, ha ricevuto una multa da 15 mila euro per lavoro in nero dopo essere stato segnalato da un’amica.

Il cantautore e musicista Roberto Angelini è un volto noto della televisione in quanto fa parte della resident band di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi e in onda su La7.

Nella giornata di giovedì 13 maggio, l’artista ha pubblicato un post sul suo account Facebook ufficiale contestando una multa di 15 mila euro ricevuta per il secondo lavoro che svolge da alcuni anni.

L’uomo, infatti, gestisce un ristorante giapponese situato a Roma e, proprio in relazione alla sua attività di ristoratore, è stato sanzionato in seguito a una denuncia sporta alla Guardia di Finanza da una sua amica.

Il motivo che ha fatto scattare la denuncia, secondo quanto spiegato da Angelini, sarebbe da attribuire al “lavoro in nero” da lui svolto.

In merito alla vicenda, il musicista Roberto Angelini ha pubblicato un selfie corredato dal seguente messaggio:

Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere.

Questa è la faccia di un ristoratore (sì, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’“amica” alla guardia di finanza.

Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei dieci dipendenti (visti i tempi biblici).

Ho comprato un furgoncino per le consegne e fatto lavorare amici che avevano bisogno.

Mi sono indebitato per pagare i fornitori.

Ho resistito con i ristori evidentemente inadeguati.

Non avendo uno spazio all’aperto sto facendo i salti mortali per allestirne uno al volo.

E poi…

15 mila euro di multa per lavoro in nero.

A me… Che ho avuto sempre tutti in regola e non essendo del mestiere, non avrei neanche saputo come fare.

Capisco tutto, capisco le giuste lotte per riconoscere i diritti dei rider che lavorano per grandi multinazionali del delivery, ma un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare?

Mi sembrava pure di fare del bene.

Pensa te.

Pagherò, non è questo il punto.

E se non avessi potuto pagare?

Per colpa di una pazza incattivita dalla vita sarei stato costretto a chiudere e mandare a spasso 10 persone.

Tra 5 minuti tornerò a sorridere e a parlare di musica. Tranquilli.

Scusate lo sfogo, di solito non uso questo spazio per cose serie.

#resisto