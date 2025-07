Roberto Bolle all'Expo di Osaka manifesta per la pace

Roberto Bolle all'Expo di Osaka manifesta per la pace

Osaka, 7 lug. (askanews) – La danza parla a tutti ed è intrinsecamente legata alla contemporaneità: sono questi alcuni dei pilastri della concezione che Roberto Bolle ha dell’arte in generale e della sua arte, la danza, che lo ha portato ad essere uno degli artisti più acclamati e conosciuti del suo tempo, ambasciatore di italianità nel mondo.

E se nel 2022, all’Expo di Dubai, aveva approfittato del palcoscenico internazionale per manifestare contro la guerra appena scoppiata tra Russia e Ucraina, in questi giorni tragici dove lo scacchiere dei conflitti sembra allargarsi a tutto il pianeta, l’Etoile ha voluto ancora una volta portare sul palco il desiderio di pace che accomuna tutto il mondo dell’arte.

Alla fine del suo Gala – tenutosi all’interno del Padiglione Italia dell’Esposizione Universale di Osaka, Expo 2025 – mentre sullo schermo appariva la scritta “pace” in tutte le lingue del mondo, l’artista ha salutato il suo pubblico con un gesto simbolico e potente facendo entrare in scena le bandiere della pace, accompagnate dalle note di Imagine di John Lennon.

Già di ritorno in Italia, Bolle è atteso per il tour estivo del suo Gala “Roberto Bolle and Friends” che celebra un importante anniversario, 25 anni, con tre piazze importanti.

Negli ultimi mesi ha preso anche vita la Fondazione Roberto Bolle onlus, organismo che persegue gli obiettivi sociali e di diffusione della danza che l’Etoile porta avanti da sempre.