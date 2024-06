Roberto Bolle balla con il fuoco, le spettacolari prove di Prometheus

Roma, 28 giu. (askanews) - Nelle immagini, Roberto Bolle alle prese con delle prove con il fuoco la sera prima del debutto nel tour teatrale estivo del Gala "Roberto Bolle and Friends". L'Étoile prova "Prometheus"; l'assolo, realizzato grazie alla collaborazione dell'omonimo Prometeon Tyre Group, ...

Roma, 28 giu. (askanews) – Nelle immagini, Roberto Bolle alle prese con delle prove con il fuoco la sera prima del debutto nel tour teatrale estivo del Gala “Roberto Bolle and Friends”.

L’Étoile prova “Prometheus”; l’assolo, realizzato grazie alla collaborazione dell’omonimo Prometeon Tyre Group, è stato pensato e realizzato dallo stesso Bolle con il coreografo Massimiliano Volpini e mette in scena il mito del Titano Prometeo, che ha rubato il fuoco agli dei per farne dono agli uomini: una sfida impensabile, ardua, impervia che gli costerà la vita, ma che per l’umanità vuol dire progresso, conoscenza, futuro.

L’impresa qui è rappresentata da una scenografia fatta di tubi sulla quale il danzatore si arrampica, si contorce, sinuoso e forte, fino ad arrivare al fuoco, reale, che ruba agli dei per condividerlo con gli uomini. Il pubblico genovese assisterà per primo allo spettacolo.

Il tour estivo – già quasi sold out – parte dai Parchi di Nervi di Genova per continuare con Ravello, al Teatro Auditorium Oscar Niemeyer il 30 giugno, il Teatro di Tharros (OR) il 12 luglio, il Teatro Greco di Siracusa il 14 luglio, Torre del Lago (Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini) il 17 luglio, le Terme di Caracalla di Roma il 19 e 20 di luglio e infine le due ormai abituali date all’Arena di Verona il 23 e il 24 di luglio.