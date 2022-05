Roberto Bolle esclude i ballerini russi dal suo spettacolo, Steve La Chance lo attacca

"Con gli s*****i che ci sono in Italia potremmo illuminare il mondo", ha scritto il coreografo in un post, poi cancellato.

La guerra tra Russia e Ucraina continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo e anche Roberto Bolle ha deciso di prendere una posizione sulla questione.

Roberto Bolle non darà spazio ai ballerini russi

Ospite al Salone del libro di Torino, l’ètoile ha reso nota la sua intenzione di non dare più spazio ai ballerini russi nelle sue rappresentazioni.

“Non credo sia giusto invitare i ballerini russi che non si sono dissociati dal regime”

“Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe, ma è giusto dare un segnale politico. È difficile invitare degli artisti russi che non si sono dissociati dal regime, è difficile e non credo sia giusto invitarli in questo momento. Credo sia giusto avere una voce unica”, ha detto Roberto Bolle.

Steve La Chance risponde: “L’Italia è piena di s*****i“

La decisione simbolica e politica presa da Roberto Bolle non è però piaciuta all’ex volto di Amici Steve La Chance, che ha pubblicato un post, poi cancellato, contro il ballerino italiano.

“In Corea con la cacca creano elettricità! Con gli s*****i che ci sono in Italia potremmo illuminare il mondo“, si leggeva sul profilo del coreografo statunitense, rivolto a Bolle.

