Roberto Bolle racconta tutte le novita del suo Danza con me

Milano, 22 dic. (askanews) – Tutto quello che c’è da sapere sulla quinta edizione di “Danza con me”, a raccontare le novità dello show è Roberto Bolle che annuncia la presenza di artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa.

“Danza con me” in onda in prima serata il

Primo gennaio 2022.

Alla conduzione un’artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi, che non mancherà di mettersi in gioco in tutti i suoi registri, spingendosi in territori nuovi e sorprendenti. Accanto a lei, l’ironia di Lillo che torna – o almeno così crede lui – al suo primo amore, la danza. Bolle ha più volte tenuto a precisare che il popolare comico è un ballerino straordinario e che stupirà il pubblico.

Ospite d’eccezione della serata John Malkovich il quale, oltre a prestarsi alle dinamiche del programma, porterà un pezzo teatrale di grande leggerezza e fascino, accompagnato dagli straordinari artisti Igudesman & joo.

L’intramontabile Ornella Vanoni sarà l’anima di un’inedita “compagnia di ballo” formata da alcune delle attrici italiane più amate del momento: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana del Bufalo.

La musica è, come sempre, tra gli ingredienti principali di Danza con me. Tra gli ospiti il duo Colapesce e Dimartino che daranno vita, insieme ai giovani allievi dell Accademia del Teatro alla Scala, ad un momento di show colorato e “leggerissimo”. Boosta – al secolo Davide DiLeo – accompagnerà Roberto Bolle in due momenti di danza altamente suggestivi.

In questa edizione si è voluto anche celebrare il ritorno allo sport, che quest anno particolarmente ci ha regalato molti motivi di orgoglio come Paese e lo si è fatto unendo, per la prima volta, la danza di Bolle con la leggiadria e la bellezza delle Farfalle Olimpiche. “Sono il punto di incontro tra la danza e lo sport, sono davvero incredibili” ha spiegato Bolle.

La presentazione e l’approfondimento di alcuni dei pezzi più importanti e significativi del programma di danza di quest’anno, sono stati affidati ad autorevoli personaggi del mondo della letteratura come Nicola lagioia e Silvia Avallone, nei temi e ambiti più conformi ai loro stili, e della televisione come Franca Leosini per il disvelamento delle grandi Storie dietro i grandi balletti. A raccontarci leggende e aneddoti del mondo della danza, l’irresistibile Carla Signoris.

La grande danza di Roberto Bolle, sempre al centro di Danza con me, vede, quest’anno, il ritorno di alcune grandi star del panorama internazionale: uno sforzo che è speranza e simbolo di riapertura con le esibizioni di Marianela Nunez, Nicoletta Manni, Melissa Hamilton e tanti altri.