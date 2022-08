Roberto Bolle torna a far ballare Milano con OnDance

Milano, 31 ago. (askanews) – Roberto Bolle racconta tutte le novità del suo OnDance e torna a far ballare le persone per le strade di Milano dal 2 al 5 settembre e ancora una volta accende le luci della città sulla danza.

Tornano le serate danzanti, le openclass che ci accompagnano dalla mattina alla sera, gli incontri, i grandi eventi e spettacoli.

È stato un anno pieno di contraddizioni per la danza – e non solo – in tutto il mondo.

Insieme con la gioia della riapertura dei teatri è arrivata la guerra, una guerra particolarmente sentita nel mondo della danza che si è trovata in prima linea a fare i conti con uno scontro fratricida. Agli entusiasmi del teatro che ripartiva, si è affiancata l’evidenza delle falle del sistema-danza emerse con ancora più tragicità dopo la crisi conseguente alla pandemia. Ancora una volta anche davanti a questa situazione è stato Roberto Bolle a far sentire forte la sua voce con un j’accuse che era insieme un grido di dolore, di rabbia, ma anche di disperato amore per un’arte troppe volte considerata “la Cenerentola” delle arti.

Un’iniziativa che ha avuto una grande eco e che ha portato alla creazione di un tavolo istituzionale per pensare e attuare norme che tornino a valorizzare una delle arti più importanti del nostro Paese, pezzo fondamentale del nostro DNA storico, culturale e artistico.

Ecco allora che OnDance di quest’anno diventa il compendio perfetto di un anno intenso e cruciale con iniziative come le serate danzanti che tornano a festeggiare il ritorno alla vita, le openclass che sono ormai un marchio della volontà di attirare il pubblico a provare ogni genere di danza e praticarla insieme all’aperto come un antico rito tribale, il grande Final Show con ospiti e un assaggio di ogni danza ai suoi massimi livelli, gli incontri sul mondo della danza che ne raccontano gli aspetti più reconditi e tutto quello che fa parte del mondo, ormai cult, di OnDance.

Una citazione a parte merita la grande iniziativa legata al #balloinbianco. Quest’anno Roberto Bolle ha voluto che diventasse un segnale forte della potenza della danza e ha richiamato oltre 1500 allievi delle scuole di danza di tutta Italia per una grande lezione alla sbarra che lui stesso terrà, rigorosamente come sempre vestiti di bianco, in piazza del Duomo la domenica mattina. Un appuntamento da record, suggestivo e spettacolare che è una dichiarazione di amore per quest’arte antica come il mondo.