Roberto Bolle si è concesso una romantica vacanza d’amore a Taormina, in compagnia del designer britannico Daniel Lee. I due sono stati paparazzati insieme.

Roberto Bolle, vacanza d’amore a Taormina

Roberto Bolle, ballerino di 48 anni, ogni anno porta in scena il suo show di danza che incanta sempre il pubblico. Quest’anno, ad assistere, era presente il designer britannico Daniel Lee, 37 anni, ex direttore creativo di Bottega Veneta e attuale direttore di Burberry. La sua presenza è stata apprezzata dai fan di Roberto Bolle, in quanto il designer è apparso per la prima volta al suo fianco circa tre anni fa, dando vita ad una delle coppie più affascinanti dello spettacolo. I due sono stati paparazzati insieme per le strade di Taormina, mano nella mano. La coppia sta trascorrendo una romantica vacanza nella città, tra momenti di relax e di complicità. I due hanno dimostrato di avere una grande sintonia, sia professionalmente che nella vita privata.

Roberto Bolle, le vacanze insieme a Daniel Lee

Roberto Bolle e Daniel Lee hanno poi lasciato Taormina per un nuovo viaggio estivo. Non si conosce la meta misteriosa. Lo scorso anno la coppia aveva affittato un catamarano per esplorare le isole Eolie. Roberto Bolle e Daniel Lee sono diventati un’iconico esempio di raffinatezza e talento nel mondo dello spettacolo e della moda. I fan sono stati felici di vederli insieme, mano nella mano, per le strade di Taormina, per godersi le bellezze del luogo e il mare.