Roberto Cacciapaglia torna live con il suo Invisible Rainbows

Milano, 16 mag. (askanews) – Il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia, dopo aver conquistato le platee internazionali con tour negli Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito, Turchia dal 19 al 26 maggio torna live nei teatri con Invisible Rainbows, il suo ultimo progetto discografico. Capace come pochi di creare connessione con suo pubblico, il maestro racconta come nasce la sua musica.

“Quando suono e compongo parto sempre dal silenzio che diventa spazio, come un mare calmo, se raggiungo uno stato di profondità dentro di me il suono che esce si dirige come una freccia verso chi ascolta e si crea uno stato di unione, una comunione profonda attraverso il suono, è quello che cerchiamo di fare durante i concerti”.

Accompagnato da una formazione di archi e postazione elettronica, a Verona, Roma, Bologna e Milano, Roberto Cacciapaglia eseguirà nuovi brani ma pescherà anche dal suo repertorio fatto di suono emozionale.

“Il suono emozionale è istantantaneo, non è come una architettura sonora che parte dalla mente e ha bisogno di più tempo, il suono emozionale è come un raggio di luce che entra in una stanza che è stata buia per millenni e quando la luce entra immediatamente l’oscurità svanisce e arriva la luce, questo è il suono e può risvegliare dentro di noi quegli arcobaleni invisibili che sono che sono altrettanto meravigliosi come quelli che vediamo apparire nel cielo”.

Esibizioni le sue non a senso unico, ma un incontro tra chi suona e chi ascolta.