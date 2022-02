Roberto Cartini morto nell’incidente in A4: la sua rosticceria è un’istituzione a Lignano

Lignano si prepara a dire addio a Roberto Cartini, titolare di una nota rosticceria morto nel tragico incidente in A4 insieme a due amici.

Lignano si prepara a dire addio alle tre vittime dell’incidente avvenuto nella serata di giovedì 17 febbraio all’altezza del casello di Latisana lungo la A4: tra queste c’è Roberto Cartini, titolare di una rosticceria molto nota morto sul colpo a 62 anni.

Roberto Cartini morto

L’uomo abitava da parecchi anni a Lignano e, insieme alla moglie Linda, gestiva un locale in via dei Pini. Diventato ormai un’istituzione, era impossibile per i vacanzieri a Pineta non andare a prendere un piatto caldo da lui. Molto conosciuto e stimato in paese, Roberto viene ricordato da tutti per la sua bravura ai fornelli.

Appassionato del suo lavoro, fino all’adolescenza aveva abitato a Bibione con i genitori e la sorella Silvia per poi trasferirsi a Vicenza e dunque a Lignano.

A Bibione era comunque rimasto legato tanto che, in occasione del suo sessantesimo compleanno, aveva festeggiato all’Havana assieme ai suoi compagni di classe. Oltre alla moglie Linda, Cartini lascia le due figlie Sophie di 30 anni e Nicole di 28.

Roberto Cartini morto: il cordoglio dell’amministrazione

Sulla tragica fatalità di cui è rimasto vittima Roberto e altri due cittadini lignanesi che viaggiavano nella sua stessa auto si è espressa anche l’amministrazione comunale.

Il sindaco Luca Fanotto, sconvolto per l’accaduto, ha fatto sapere che “la comunità tutta si stringe attorno alle famiglie colpite da un lutto grave e improvviso“.

L’assessore al Turismo Massimo Brini ha aggiunto che “conoscevo Roberto da una vita, abbiamo fatto le superiori insieme ed eravamo insieme anche l’altra sera“. Cartini era un amico del cuore anche del vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine Alessandro Tollon: “Era un gran lavoratore e un grande cuoco, un nostro valoroso associato.

Sono rimasto sveglio tutta la notte a piangere“.