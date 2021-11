Roberto Farnesi è diventato padre a 52 anni: “Benvenuta principessa”

Roberto Farnesi ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Mia, nata dall'amore per Lucya Belcastro.

L’attore Roberto Farnesi ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, nata dall’amore tra lui e Lucya Belcastro.

Roberto Farnesi: è nata la figlia

A 52 anni compiuti Roberto Farnesi ha finalmente realizzato il sogno di diventare genitore: lui e Lucya Belcastro hanno avuto una bambina che hanno deciso di chiamare Mia.

La gravidanza della fidanzata dell’attore era stata annunciata dalla coppia durante l’estate e in tanti tra i fan di Farnesi gli avevano rivolto le loro congratulazioni via social. L’attore e la sua compagna hanno 25 anni di differenza ma a quanto pare tra i due l’età non sembra rappresentare un problema: da ben 7 anni sono praticamente inseparabili e l’arrivo della piccola Mia li ha resi più felici ed uniti che mai.

“Lo ammetto, quando mi ha detto la sua età mi sono fermato a riflettere ma poi ho seguito il cuore, so che ci sono pregiudizi…Ci siamo conosciuti in Toscana, a casa di amici. Prima ero un po’ perplesso, anche perché le mie precedenti storie con ragazze più giovani sono sempre finite male, ma gli anni in amore non sono mai stati un problema”, ha dichiarato lo stesso Roberto Farnesi.

Roberto Farnesi: la vita privata

L’attore ha finalmente trovato la serenità accanto a Lucya Belcastro e ha affermato di condividere con lei le sue principali passioni: “Abbiamo le stesse passioni, amiamo la natura e gli animali.(…) Lucya è una ragazza stabile e matura”, ha affermato. L’attore ha anche ammesso che all’inizio i familiari della ragazza non lo avrebbero preso in particolare simpatia proprio per via della loro differenza d’età: “Il padre, che è un carabiniere, mi era un po’ ostile.

Non vedeva di buon occhio non solo la mia età, ma anche la mia professione”, ha dichiarato l’attore, e ancora: “Ora si va d’amore e d’accordo e sono contento che Mia avrà nonni giovani, più o meno miei coetanei”.

Roberto Farnesi: la gravidanza

L’attore aveva annunciato che la sua compagna fosse incinta attraverso i social e aveva rivelato pubblicamente di essere più felice che mai: “Diventare genitori da grandi ti fa affrontare la situazione diversamente. Si è più saggi e maturi, si ha una consapevolezza diversa. Io mi sono scoperto molto pauroso, nel senso di ansioso, ho paura che possa succedere qualcosa alla bambina e alla mamma nella gravidanza. Mi hanno detto che è fisiologico, quindi passerà anche perché sennò potrebbe essere un problema”, aveva ammesso.