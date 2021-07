Roberto Farnesi, la fidanzata è incinta: “Suo padre era ostile”

La fidanzata di Roberto Farnesi è incinta della loro prima figlia e l'attore ha svelato per la prima volta dei retroscena sulla loro vita privata.

Roberto Farnesi diventerà presto padre della sua prima figlia e per la prima volta ha confessato dettagli e retroscena della sua storia d’amore con la fidanzata Lucya, di 25 anni più giovane di lui.

Roberto Farnesi: la fidanzata

Roberto Farnesi è felicissimo di poter presto diventare padre: la sua fidanzata Lucya aspetta una bambina, attesa per novembre.

L’attore è al settimo cielo dalla felicità e per la prima volta ha confessato come starebbero le cose tra lui e i familiari della ragazza a cui è legato da circa 3 anni: a quanto pare il padre di Lucya inizialmente non avrebbe gradito il legame tra i due vista la loro differenza d’età e vista la professione di Roberto Farnesi.

“Il padre, che è un carabiniere, mi era un po’ ostile.

Non vedeva di buon occhio non solo la mia età, ma anche la mia professione”, ha detto Farnesi, e ancora: “Ora si va d’amore e d’accordo e sono contento che Mia avrà nonni giovani, più o meno miei coetanei”, ha concluso.

Roberto Farnesi: la figlia

La prima figlia della coppia si chiamerà Mia e Roberto Farnesi ha confessato che avrebbe ardentemente desiderato l’arrivo di questa bambina. “Il primo si è manifestato quando lei, che è del 1994, si è laureata.

Ha trovato poi un promettente lavoro in una grande causa automobilistica tedesca. Conosce le lingue, tiene i contatti con l’estero ed era avviata a fare carriera. Dunque, abbiamo atteso un paio d’anni prima di provare ad avere un bambino. Questo periodo è scaduto a novembre, ma nello stesso tempo siamo entrati in un altro, pesantissimo momento storico: un secondo lockdown. Tutte quelle vittime, il rischio di ammalarsi. Insomma sono stato io a dire: aspettiamo, ero spaventato. Poi, a febbraio, con la prospettiva dei vaccini mi sono rilassato e… siamo rimasti subito in dolce attesa!”, ha dichiarato l’attore.

Roberto Farnesi: chi è Lucya Belcastro

La compagna di Roberto Farnesi, Lucya Belcastro, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e le sue apparizioni pubbliche in compagnia dell’attore sono state pochissime. Non è chiaro dove i due si siano conosciuti ma sembra che da diverso tempo convivano nella loro amata Toscana ed entrambi sarebbero più felici che mai di poter presto avere una bambina.