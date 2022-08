Roberto Farnesi parla per la prima volta della morte della madre, avvenuta lo scorso 18 luglio.

A distanza di qualche settimana dalla terribile perdita, Roberto Farnesi ha parlato per la prima volta della morte della madre. L’attore ha confessato che sta soffrendo molto, ma ha sottolineato che è accaduto proprio quello che il genitore desiderava.

Roberto Farnesi parla della morte della madre

Inervistato dal settimanale Nuovo, Roberto Farnesi ha rotto il silenzio sulla morte della madre. La signora Maria Angela è scomparsa lo scorso 18 luglio, all’età di 82 anni. Per l’attore de Il Paradiso delle Signore è stato un colpo durissimo perché era molto legato al genitore. Ancora oggi sta soffrendo tanto, ma grazie alla figlia Mia e all’amore della compagna Lucya Belcastro sta andando avanti. A rasserenarlo anche un altro dettaglio, inerente proprio la morte della madre.

La confessione di Roberto Farnesi

Roberto ha dichiarato:

“Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava“.

Farnesi ha raccontato che la signora Maria Angela se n’è andata circondata dall’affetto dei figli, proprio come desiderava. Il fatto che lui e le sorelle siano riusciti ad esaudire l’ultimo sogno del genitore lo rasserena.

Roberto Farnesi: perché non ha lasciato il lavoro?

Sono trascorse poche settimane dalla morte della madre, ma Roberto è stato ‘costretto’ a riprendersi in fretta dalla figlia Mia. Nel male, la bimba, nata nel mese di novembre del 2021, gli ha dato la forza di guardare avanti. Non solo, in questo momento tanto delicato Farnesi non ha lasciato il set de Il Paradiso delle Signore. Il motivo? La mamma era una fan scatenata della fiction Rai e non avrebbe mai voluto vederlo saltare il lavoro a causa sua.

Continuando a mantenere il suo impegno, l’attore ha sentito di non mancare di rispetto al genitore.