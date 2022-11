Hackerato l'account di Roberto Formigoni per chiedere foto di nudo. L'ex governatore ha sporto denuncia.

Qualcuno ha pensato di incastrare Roberto Formigoni, ex governatore della Regione Lombardia, chiedendo con il suo account delle foto di nudo.

L’ex politico ha subito denunciato il tutto alla polizia postale ed ha dichiarato di essere stato hackerato.

Roberto Formigoni chiede foto di nudo su Twitter, ma si difende: “Sono stato hackerato”

Formigoni, che al momento sta svolgendo i servizi sociali dopo il caso Maugeri, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano La Repubblica dove ha affermato: “Sono stato hackerato. Non uso Twitter da tre anni, anche se non ho mai cancellato il profilo. Dei miei amici mi hanno avvertito, e ho subito cancellato quel commento.

Ho perfino cambiato la password, e presenterò denuncia alla polizia postale“. Il cinguettio dell’ex governatore riguarda il commento ad una foto.

Il commento incirminato sotto la foto di una giovane ragazza

La foto in questione è stata condivisa da una ragazza che in guanti e reggiseno di pizzo ha chiesto, mentre impugnava un calice di vino, se qualcuno volesse delle sue foto senza veli. Tra i tanti commenti è apparso quello di Roberto Formigoni che avrebbe scritto: “Si, grazie“, in lingua inglese.

Il commento è stato subito rimosso.