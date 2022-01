Roberto Frezza morto a 20 anni: era caduto dal tetto della scuola

Il 20enne Roberto Frezza era entrato insieme a un amico nell’istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, ed era caduto dal tetto

Morto Roberto Frezza, il 20enne che era caduto dal tetto della scuola: l’accaduto

Da quanto emerso Roberto e un suo amico avrebbero deciso di scavalcare, durante la notte di ieri, il cancello dell’Isis Gobetti Volta, a Bagno a Ripoli, nel fiorentino, per motivi ancora da chiarire.

Una volta scavalcato il primo ostacolo i due si sarebbero issati su una rampa esterna per salire verso il tetto. Durante la discesa Roberto ha però appoggiato male un piede ed è scivolato, precipitando da un’altezza considerevole.

Morto Roberto Frezza, il 20enne che era caduto dal tetto della scuola: i soccorsi

A lanciare l’allarme è stato lo stesso amico di Frezza, sentito poi due volte dai carabinieri per provare a ricostruire con esattezza l’accaduto.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato, in stato di incoscenza e in codice rosso al pronto soccorso, per poi essere ricoverato in prognosi riservata all’ospedale fiorentino di Careggi.

Morto Roberto Frezza, il 20enne che era caduto dal tetto della scuola: il decesso

Ma Roberto Frezza purtroppo non ce l’ha fatta, erano troppo gravi le condizioni in cui è arrivato all’ospedale. Roberto ci lascia a soli 20 anni.