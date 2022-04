Roberto Giachetti ha un tumore: il deputato di Italia Viva lo ha annunciato sui social

L'annuncio di Roberto Giachetti è stato improvviso: il deputato di Italia Viva ha un tumore e si è già operato. Ha ringraziato chi gli è stato accanto.

Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, soffre di un tumore e ha già affrontato un primo intervento chirurgico.

A confessarlo è stato lo stesso politico, attraverso un post condiviso sul proprio account personale che esordisce, come se fosse un titolo, con la breve frase «Il mio tumore».

«La mia vita subisce un altro ribaltamento e questo di per se non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue. […] il mio grazie più grato va a Marco Gradi, il mio medico di famiglia, che con il suo scrupolo maniacale ha voluto che facessi ‘quella’ ecografia dalla quale è partito tutto, e poi ad Alessandro Amici (con il suo staff) che mercoledì scorso mi ha operato per togliere il tumore. E poi ai miei straordinari ragazzi che una volta di più si sono dovuti sobbarcare le conseguenze delle mie vicissitudini standomi accanto, come al solito, con la delicatezza e la discrezione che mi hanno sempre saputo garantire. E poi Benedetta».

I messsaggi di incoraggiamento per Roberto Giachetti

Sotto al post sono diversi i colleghi che hanno voluto augurare un in bocca al lupo a Roberto, abbraciandolo virtualmente.

Il primo messaggio è quello di Maria Elena Boschi: «Una battaglia in più, ma tu non ti sei arreso nemmeno una volta. Ti voglio bene». Più sotto Emanuele Fiano: «Un abbraccio grande grande Robi, amico mio grande. Vincerai come sempre!». E ancora, il messaggio di Ettore Rosato: «Un abbraccio al nostro insostituibile e indistruttibile Bobo.

Con tanta fiducia certo nella scienza ma anche nella sua capacità di non mollare mai».

Anche il ministro Luigi Di Maio ha inviato un messaggio al parlamentare di Italia Viva: «Ti mando un grande abbraccio, sicuro che riuscirai ad affrontare questo momento con la tenacia di sempre. Forza!».