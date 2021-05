Roberto Mancini: chi è la seconda moglie Silvia Fortini

Silvia Fortini è la seconda moglie dell'allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Dal 2018 Roberto Mancini è sposato con Silvia Fortini. Precedentemente l’allenatore è stato sposato con Federica Morelli.

Roberto Mancini: chi è Silvia Fortini

Dopo la fine del suo matrimonio con Federica Morelli (madre dei suoi 3 figli) Roberto Mancini si è sposato con Silvia Fortini.

Da sempre molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, l’allenatore e sua moglie non hanno rilasciato molte interviste sulla loro vita insieme. Di lei si sa che sia a capo di un importante studio legale a Roma. I due si sono conosciuti nel 2009 proprio quando Mancini ha deciso di farsi assistere legalmente dallo studio di Silvia Fortini. I due, inoltre, avrebbero 14 anni di differenza.

Roberto Mancini: il primo matrimonio

Dal 1990 al 2016 Roberto Mancini è stato sposato con Federica Morelli, madre dei suoi tre figli: Filippo e Andrea (che hanno seguito le orme del padre nel mondo del calcio), e Camilla. Il tecnico annunciò la fine del matrimonio con un comunicato stampa, a cui l’ex moglie a sua volta la moglie “rispose” pubblicamente con un comunicato:

“Nel prendere atto della sua volontà di avviare le pratiche per la separazione, Federica Morelli non può che esprimere il proprio disagio per il mezzo mediatico prescelto, che rischia di attribuire dimensioni pubbliche ad una vicenda che sarebbe bene affrontare in un ambito strettamente familiare e personale, nel rispetto della riservatezza e dei sentimenti di tutti coloro che, loro malgrado, ne verranno emotivamente toccati.

In ogni caso, non comprende come un presunto e non meglio precisato “trauma familiare” che sarebbe accaduto nel lontano 2009 possa porsi in collegamento con la scelta, tutta personale, del marito di interrompere unilateralmente un rapporto matrimoniale che dura ininterrottamente da venticinque anni”, aveva fatto sapere tramite il suo legale.

Roberto Mancini: il rapporto con i figli

Nonostante il divorzio dalla sua ex moglie Roberto Mancini ha sempre mantenuto un forte legame con i suoi tre figli. Il maggiore dei suoi tre figli, Filippo, ha giocato nelle giovanili dell’ Inter. Il secondo figlio invece, Andrea, ha giocato nelle giovanili dell’Inter e nel City e, dopo aver giocato in serie minori, ha interrotto la sua carriera nel mondo calcistico con i New York Cosmos. Mancini ha sempre espresso il suo orgoglio verso i suoi due figli.