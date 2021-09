Roberto Mancini furioso: “Vergognatevi, ma in tanti vi dovete vergognare”

Roberto Mancini furioso e in vena di polemiche social, su Instagram il tecnico è senza pietà: “Vergognatevi, ma in tanti vi dovete vergognare”

Roberto Mancini furioso su Instagram e non certo per il risultato della sua Nazionale contro la Lituania: “Vergognatevi, ma in tanto vi dovete vergognare”. Con queste parole ed una storia “al veleno” il tecnico degli azzurri ha chiosato una giornata finita benissimo sul campo di Reggio Emilia e non benissimo sulla via del ritorno, perché? Partiamo dalla parte bella della giornata.

Gli Azzurri di Mancini sono tornati a picchiare duro come si addice ai campioni d’Europa ed hanno polverizzato la pur modesta Lituania con un quasi tennistico 5-0, fin qui tutto bene.

Roberto Mancini furioso: “Vergognatevi”, ma non è certo per i suoi ragazzi

La Nazionale ha ripreso le distanze con la Svizzera che ha pareggiato con l’Irlanda del Nord, e adesso gli elvetici sono staccati di 6 confortanti punti, secondo nel girone per la qualificazione ai prossimo Mondiali.

Fin qui tutto benissimo. E ancora: anche a fare strategia da pallottoliere i dati sono confortanti: se gli svizzeri vincessero le due partite contro la stessa Irlanda in casa e la Lituania a Vilnius, le due formazioni si presenterebbero appaiate ad uno scontro diretto a Roma il 12 novembre che è assolutamente alla portata dell’undici di Mancini, anche a contare la differenza reti.

Perché Roberto Mancini è furioso e cosa significa quel “vergognatevi”

E fin quei tutto splendido. Ma allora cosa è andato tanto storto da spingere il “Mancho” a dare in escandescenze sui social? Non certo lo stato di forma dei suoi millenials, che sono scattanti, segnano come ossessi e scalpitano per non essere più seconde linee, eppure Mancini è furioso e quello che lo ha reso furioso è accaduto dopo la partita, in auto mentre il tecnico tornava a casa. Mancini ha trovato chiuso senza alcun preavviso uno svincolo autostradale e ha visto rosso come se Insigne avesse cileccato due rigori di seguito, perciò ha taggato Autostrade per l’Italia per essere sicuro che la sua reprimenda arrivasse a destinazione ed ha scritto: “Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura”.

Autostrade nel mirino di Roberto Mancini, che furioso scrive: “Vergognatevi”

Poi la chiosa: “Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi”. Il soave video accluso dura solo 7/8 secondi, quanto basta per sentire Mancini che inveisce e sbotta come se non fosse lui il Ct di una Nazionale che ha fatto 37 risultati utili consecutivi, staccando ancor più il record storico del Brasile.