Roberto Mercadini e Guido Catalano in tour con “Cose che Non Avremmo Sperato di Potervi Dire”

“Cose che Non Avremmo Sperato di Potervi Dire” è il nuovo tour di Roberto Mercadini e Guido Catalano con cui raccontano le loro vicissitudini e la loro lunga amicizia.

Roberto Mercadini e Guido Catalano hanno dato inizio a un lungo a un lungo tour che attraverserà l’Italia per tutta l’estate 2022. “Cose che Non Avremmo Sperato di Potervi Dire” è il lungo tour in cui i due scrittori attraversano i principali teatri e festival d’Italia, in un incontro inedito tra due geniali sensibilità umane e artistiche alla scoperta delle proprie storie personali e delle esperienze condivise.

Roberto Mercadini e Guido Catalano in tour

Scrittore, attore, performer, Roberto Mercadini ha pubblicato tre romanzi editi da Rizzoli e gira da anni tutta Italia con i suoi monologhi culturali e sociali, proponendo, oltre agli incontri dal vivo, anche una serie di contenuti seguitissimi sul suo canale YouTubez che conta oltre 155mila follower, affermandosi come un vero e proprio divulgatore.

Vera rockstar del verso d’amore declamato, Guido Catalano negli anni si afferma come il poeta professionista vivente più famoso d’Italia.

Con i suoi romanzi e libri di poesie, tutti editi da Rizzoli, conquista lettori e lettrici di tutta Italia che lo seguono negli spettacoli dal vivo, con cui gira l’intero paese facendo innamorare migliaia di spettatori.

Il tour porta in scena due schegge impazzite che percorrono ciascuna la sua imprevedibile traiettoria, ma possono pur sempre incrociarsi. Due cani sciolti non hanno padroni né un branco, ma possono, liberamente, percorrere un tratto di strada correndo fianco a fianco.

Due errori del sistema, possono trovare una imprevedibile armonia.

Così Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, tra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze. Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odi, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà.

Le date del tour

Un tour lungo e ricco di sorprese quello che di Guido Catalano e Roberto Mercadini: