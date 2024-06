Roberto Salis: credo Ilaria farà aprire processo in uno Stato civile

Roma, 10 giu. (askanews) – “Basterebbe che la Farnesina rilasci la dichiarazione richiesta dal ministero degli Esteri ungherese, altrimenti credo sia sufficiente un’altra dichiarazione di Strasburgo che dovrebbe uscire a brevissimo che attesti che Ilaria sia un candidato eletto”.

Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria ed eletta con Avs all’Europarlamento, commentando alla Camera l’esito del voto e spiegando cosa accadrà ora a livello giudiziario per la figlia.

“Il processo in Ungheria andrà sospeso, credo che Ilaria farà in modo di riaprirne un altro in uno stato civile in cui possa dimostrare la sua innocenza”.