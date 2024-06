Roborock, tutte le novità e le strategie per il mercato italiano

Milano, 3 giu. (askanews) - Roborock non si accontenta, anzi rilancia. L'azienda, leader mondiale nella robotica domestica ultra intelligente, progettata per semplificare la vita delle persone, consolida il suo impegno in Italia dopo aver fatto registrare numeri incredibili in tutta quanta Europa. A...

Milano, 3 giu. (askanews) – Roborock non si accontenta, anzi rilancia. L’azienda, leader mondiale nella robotica domestica ultra intelligente, progettata per semplificare la vita delle persone, consolida il suo impegno in Italia dopo aver fatto registrare numeri incredibili in tutta quanta Europa. Amandine Wang, Head of Marketing Western Europe Roborock:

“Siamo felici di festeggiare i nostri dieci anni, un periodo in cui abbiamo cercato di sviluppare e di innovare. A livello globale siamo presenti in più di 100 paesi, dove i clienti possono trovare i nostri prodotti. Ovviamente l’Europa è un mercato importante per noi, basti pensare che in Germania siamo al primo posto per market share. Qui in Italia vogliamo far registrare numeri importanti, duplicando quelli attuali. Ci aspettiamo un successo importante”

L’approccio è quello pionieristico, soprattutto verso il settore dello smart home. E poi una delle mission principali, quella di introdurre sempre nuovi prodotti che possano rispondere alle più disparate esigenze della clientela. Con il mercato italiano che risponde presente. Chiara Carobello, Responsabile Comunicazione Roborock per Italia:

“Portiamo oggi in Italia una serie di robot aspirapolveri della nostra serie QRevo, in particolare il modello master. È un prodotto dalle alte prestazioni sia in termini di pulizia che di lavaggio, attenzione alla pulizia dei bordi e degli angoli garantendo una copertura al 100%. Grazie all’intelligenza artificiale infatti il robot riesce a riconoscere 70 tipi di ostacoli, e il plus di questo modello è la stazione di ricarica multi funzione, una stazione che ci permette di non dover pensare a tutto quello che riguarda il momento della pulizia, ma anche il momento di manutenzione. Quello che ci caratterizza e ci ha permesso di crescere così tanto, fino a raggiungere il primo posto nel mercato globale, è una forte attenzione nella ricerca e sviluppo. Un settore in cui l’azienda ha scelto di investire molto, circa 260 milioni di dollari”.

Una crescita costante e veloce, verso l’alto. E Roborock vuole continuare la sua ascesa nel mercato italiano e mondiale.