Robot da cucina multifunzione: utilizzi e miglior modello

Il robot da cucina permette di preparare qualsiasi piatto in poco tempo senza perdere il sapore e il gusto dei vari alimenti per ricette semplici.

Quando si preparano i manicaretti o il pasto per la cena non sempre si ha tempo e spesso non si hanno a disposizione tutti gli strumenti utili. Per questa ragione, un robot da cucina multifunzione potrebbe essere la scelta giusta in quanto permette di assolvere a diversi compiti e usi. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quale sia il miglior modello e gli utilizzi adatti.

Robot da cucina multifunzione

Uno strumento da cucina diventato di uso molto comune tra le casalinghe e le massaie. Il robot da cucina permette di fornire il giusto supporto in cucina aiutando a preparare i vari piatti quando si ha poco tempo e magari si torna a casa da una giornata impegnativa al lavoro. Un apparecchio indispensabile in cucina.

Si presenta in varie strutture e design a seconda anche dello spazio che si ha in casa. Possono esserci modelli dal design orizzontale dotati di braccio meccanico in modo da svolgere qualsiasi funzione e indicati per chi ha diverso spazio. Il modello verticale è adatto per chi ha poco spazio in cucina e permette di cuocere sia in maniera tradizionale che a vapore.

Nel momento in cui si sceglie un robot da cucina multifunzione bisogna anche considerare la capienza, ovvero la quantità di cibo che è possibile preparare anche in base ai commensali e agli ospiti che si avrà a cena. La capienza può essere fino a 6-7 litri e quindi particolarmente indicata per una famiglia alquanto numerosa o per preparare piatti per almeno 6 persone.

La potenza è un altro fattore da considerare al momento della scelta e si consiglia di optare per un modello potente come Chef O Matic Kitchen Robot considerato il miglior apparecchio del momento e dell’anno.

Robot da cucina multifunzione: utilizzi

Proprio come dice il nome, un robot da cucina multifunzione assolve a tantissimi compiti e usi a seconda di quello che si ha intenzione di preparare. Un apparecchio del genere permette di fare tantissime cose. Si può, anche grazie agli accessori, preparare la pasta, la pizza, i croissant per la colazione.

Ha una funzione di impastatrice, tritura, affetta, sminuzza ed emulsiona. Inoltre, un robot da cucina multifunzione permette di cuocere qualsiasi pietanza in pochissimo tempo: carne, pesce, dolci, ecc. Sminuzza le verdure ed è anche utile nella preparazione del risotto o della cottura al vapore per piatti light e poco calorici.

Essendo dotato di un programma di cottura pre-impostato, basta selezionarlo dopo aver inserito gli ingredienti nella ciotola e il robot da cucina si avvia per preparare qualsiasi piatto che si voglia. In base anche alle funzioni che possiede, permette di impastare o tagliare le verdure.

Sono altrettanto vari gli accessori che ha a disposizione in modo da renderlo ancora più comodo e facile da usare. Sono una serie di componenti che aiutano a usarlo in modo pratico e rapido come i ricettari o altri accessori che sono funzionali all’uso di questo apparecchio per la cucina.

Robot da cucina multifunzione: miglior modello

Come detto, sono vari i modelli di robot da cucina che si trovano sul mercato e il migliore, al momento è Chef O Matic Kitchen Robot, un modello professionale che permette di preparare diversi piatti, anche molto elaborati e complessi. Si compone di un display LCD in modo da controllare rapidamente il tutto e garantire una buona funzionalità del prodotto.

Uno strumento del genere è l’ideale per chi ama dilettarsi in cucina dal momento che permette di preparare i piatti in pochissimo tempo senza perdere il gusto o il sapore dei vari alimenti. Con Chef O Matic Kitchen Robot è possibile preparare un pasto completo: dall’antipasto al primo al secondo passando per il dolce.

E’ riconosciuto come il miglior robot da cucina multifunzione del momento, grazie alla tecnologia, al rapporto qualità prezzo e alla facilità d’uso. Per chi volesse maggiori info, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono apparecchi che, con il tempo, sono riusciti ad acquisire una certa autonomia, sia per la preparazione dei piatti, ma anche per le tante funzioni di cui dispongono. Un apparecchio di questo tipo ha varie funzioni: trita, mescola, sbatte, grattugia, fa bollire e impasta, il tutto in un solo accessorio senza dover ogni volta usare strumenti diversi.

Si possono preparare lasagne, zuppe, risotti, dolci compreso i gelati. Uno strumento che prepara i vari pasti in modo sostenibile con un occhio alle ultime tendenze e tecniche di cottura. Insieme alle funzioni classiche tipiche di altri robot da cucina, ve ne sono altre, come la temperatura, il sottovuoto, la fermentazione e anche la cottura lenta.

Preparare i piatti con questo robot da cucina è facile perché non richiede sforzi e possono farlo tutti. Basta inserire gli ingredienti nella ciotola, impostare il timer, scegliendo sia la temperatura fino a un massimo di 120° che la velocità di cottura per averli pronti in un istante.

All’interno della confezione, si trova la protezione per le lame, il ricettario e anche il manuale di istruzioni.

Una formula originale ed esclusiva che non è possibile ordinare nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo e inviandolo. In questo modo si beneficia di una promozione al costo di 159,99€ per un apparecchio anziché 259,99€ con il pagamento con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere nella modalità del contrassegno.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.