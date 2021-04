Robot pulitore: l’ideale per le pulizie di primavera

Il robot pulitore facilita le pulizie di primavera grazie ai tanti accessori e funzioni di cui dispone.

Con la primavera che è appena giunta, bisogna pensare, oltre al rinnovo del guardaroba, anche alle pulizie di primavera. Dal momento che le faccende domestiche sono impegnative, perché non approfittarne affidandosi a uno strumento come il robot pulitore che può dare un aiuto prezioso.

Vediamo come usarlo e le caratteristiche di questo prodotto.

Robot pulitore e pulizie di primavera

La primavera è nell’aria con le belle giornate, i fiori, gli uccellini che cantano e le farfalle. Questa stagione, per le casalinghe e massaie, significa soprattutto pulizie di primavera. Sono delle faccende domestiche che non tutte apprezzano e amano, ma sono necessarie se si vuole avere la casa in ordine per accogliere amici e ospiti nei giorni a venire.

Per chi ha difficoltà a dover lavare pavimenti, vetri e occuparsi della pulizia di ogni stanza, la tecnologia viene in soccorso con tantissime soluzioni che possono essere funzionali a questa attività. Sono soluzioni utili che permettono di gestire in maniera intelligente le pulizie di primavera senza affaticarsi. Una delle soluzioni maggiormente efficaci sono i robot pulitore, elettrodomestici che permettono di svolgere questo lavoro in modo autonomo.

Si tratta di modelli tecnologici particolarmente apprezzati che permettono di tenere le abitazioni pulite senza fatica.

Sono il supporto ideale in quanto permettono di gestire le pulizie di primavera e quindi le faccende domestiche senza stress o stanchezza. Si adattano perfettamente a ogni angolo della casa e sono indicati per qualsiasi tipo di persona.

I robot pulitore sono un elettrodomestico intelligente per cui basta semplicemente azionare un tasto oppure attivarlo tramite l’applicazione sullo smartphone, per cominciare a fare le pulizie in qualsiasi angolo della casa mentre si è impegnati a cucinare, studiare oppure lavorare al computer.

Robot pulitore: caratteristiche

Sono strumenti presenti sul mercato da diverso tempo che aiutano a facilitare la pulizia di pavimenti e di parquet. Il robot pulitore, come dice il nome, ha il compito di pulire la casa in maniera del tutto autonoma. I modelli in commercio sono diversi e ognuno è pensato per determinate esigenze. Alcuni modelli permettono di programmare le pulizie in un dato orario, mentre altri si attivano grazie al telecomando a distanza oppure a una applicazione da scaricare.

Ci sono poi modelli che permettono di eliminare qualsiasi residuo e polvere, compreso anche i peli degli animali domestici. Si tratta di un elettrodomestico dalla lunga durata in quanto costruito con materiali resistenti e di ottima qualità. Sono dotati di spazzole rotanti o laterali in modo da raccogliere qualsiasi detrito o polvere, compreso anche le briciole.

Si trovano sia tipologie dalle varie forme: squadrata o circolare. I modelli dalla forma rotonda con le spazzole rotanti garantiscono risultati nettamente migliori rispetto a quelli squadrati. Sono strumenti validi, anche perché sono in grado di aggirare gli ostacoli che incontrano sul loro cammino. Alcuni modelli hanno anche la funzione di lavare i pavimenti, oltre ad aspirare lo sporco.

Sono dotati di sensori antiribaltamento e caduta, delle funzionalità particolarmente adatte soprattutto per chi ha una casa con delle scale. Hanno la ricarica automatica per cui si avviano autonomamente alla base di ricarica non appena la batteria è sul punto di terminare. I modelli maggiormente avanzati hanno un sistema di mappatura per ottimizzare il lavoro.



Robot pulitore modello dell’anno

Tra i tantissimi modelli di robot pulitore utile per le pulizie di primavera, il migliore in commercio è X-Sweep Up, un elettrodomestico che rivoluziona completamente il concetto di pulizia in casa. Dotato di tre funzioni in un solo prodotto in quanto aspira, spazzola e pulisce. Un modello molto potente e silenzioso che permette di sbarazzarsi per sempre del vecchio aspirapolvere.

X-Sweep Up è un robot pulitore pratico e comodo da usare che pulisce da solo tutti i pavimenti della casa.

E’ considerato il miglior robot pulitore del momento grazie alla semplicità di utilizzo, alla tecnologia e al rapporto qualità prezzo.Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.



Uno strumento tecnologico che ha le seguenti caratteristiche:

Spazzole rotanti dalla forma di V per pulire ogni superficie

Si ricarica tramite il cavo USB ed è disponibile con qualsiasi dispositivo

Ha una aspirazione molto potente che permette di risucchiare qualsiasi detrito che incontra lungo il cammino

Il design è compatto per cui riesce a passare sia sotto i mobili che i divani

Un robot pulitore che pulisce mentre si è impegnati in altre faccende. Ha una forma sottile. Si muove in automatico evitando e aggirando qualsiasi ostacolo. Molto silenzioso, quindi non disturba chi studia o i vicini poiché dotato del sistema Stop Noise.

Incluso nella confezione, si trova il seguente kit che comprende:

Cavo USB per poterlo ricaricare

Le spazzole rotanti

Il velcro per il panno

Il panno pulitore

Il vano che raccoglie la polvere.

Sono tantissimi i consumatori che lo raccomandano come è possibile leggere dalle testimonianze sul sito ufficiale.

X-Sweep Up è un robot pulitore ufficiale, originale ed esclusivo che non si trova in vendita nei negozi o siti di e-commerce, ma è possibile ordinarlo soltanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il form con i propri dati e inviarlo. Si trova in promozione al costo di 99€ invece di 198 con la spedizione che è gratis. Per il pagamento, il consumatore può optare tra Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.