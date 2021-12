Robot tritatutto da cucina: come sfruttarlo e il miglior modello

Il robot tritatutto permette di rendere rapida la preparazione dei piatti per la cena dal momento che trita e taglia qualsiasi verdura e carne.

Preparare i piatti quando si torna a casa dal lavoro può essere particolarmente complicato, ma possono giungere in soccorso elettrodomestici quale il robot tritatutto che ha varie funzioni e che aiuta a tritare, affettare e ha vari altri usi. Vediamo il migliore e come sceglierlo tra i vari prodotti in commercio.

Robot tritatutto

Un utensile del genere è perfetto da usare in cucina per i tantissimi usi, ma è importante sceglierlo rispettando alcuni parametri e fattori che sono fondamentali per optare per un modello invece di un altro. Un elettrodomestico come il robot tritatutto si rivela un prezioso alleato in cucina dal momento che permette di risparmiare tempo e fatica.

Per sceglierlo è bene affidarsi ad alcune caratteristiche, tra cui la potenza. Si consiglia di optare per un modello di robot tritatutto che sia potente e dalle varie funzioni in modo da poterlo usare in vari modi. Se si ha una famiglia numerosa meglio optare per un modello che sia abbastanza grande e poco ingombrante in modo da non dare troppo fastidio.

Deve essere pratico con un cavo abbastanza lungo e solido con piedini in gomma o antiscivolo in modo che non si muova nel momento in cui lo si usa. I piedini antiscivolo gli consentono di dare la giusta stabilità e l’acciaio è il materiale migliore perché duraturo e resistente nel tempo. Quando si sceglie un robot tritatutto, le lame devono essere affilate e sono la parte più importante.

I modelli sono vari: da quello manuale alla tipologia elettrica, con caratteristiche e funzioni ben specifiche, come Speed Grinder, considerato il migliore in questo settore. Inoltre, la capienza è un altro fattore da considerare anche in base ai vari piatti e ingredienti che si vuole preparare.

Robot tritatutto: utilizzi in cucina

Un prodotto, elettrodomestico del genere è fondamentale per chi lavora con i fornelli e sta in cucina, quindi sa che l’uso di un robot tritatutto può essere molto pratico da usare oltre che agevolare nella preparazione della cena. Gli usi di questo robot sono vari: dalla preparazione di un sugo, quindi sminuzzare i vari ingredienti e verdure, ma anche per il minestrone, il formaggio, oppure tritare la frutta secca per preparare dei dolci.

Una soluzione da considerarsi precisa e accurata al tempo stesso, oltre che veloce da usare in cucina. Molto preciso perché permette di sminuzzare qualsiasi ingrediente. Con il robot tritatutto, si può macinare, frullare, ma anche creare pappe, salse e anche frullati di verdure, oltre a centrifughe per la colazione o la merenda.

Un dispositivo facilissimo da usare che permette di tritare, tagliare, sminuzzare, come dice il nome stesso, qualsiasi ingrediente: dalla carne cotta alle cipolle alle erbette passando per l’aglio sino ad arrivare alle salse e alle composte di frutta. Riduce il tempo nella preparazione della cena, oltre a essere sicuro soprattutto se si hanno dei bambini in casa.

Usare il robot tritatutto significa anche guarnire i vari piatti, oltre a fare briciole dei crackers e del pane, magari per preparare poi il pangrattato con cui impanare la carne o la cotoletta per i bambini e non solo. Oltre a tritare questi elementi, trita anche il ghiaccio per i cocktail o le bevande per accogliere gli ospiti a cena.

Robot tritatutto: il migliore

Come già detto, i modelli di robot tritatutto sono vari, ma il migliore, secondo i consumatori che lo hanno provato, è senza dubbio Speed Grinder che, come dice il nome, si distingue perché permette di preparare i piatti in modo rapido. Ha varie funzioni in quanto trita la carne, il pesce, le verdure, ma permette di preparare anche ottime salsicce.

E’ considerato il migliore robot tritatutto grazie alle sue funzioni e alla semplicità di utilizzo

Ha lame potenti ed è molto facile da usare, oltre che da pulire. Il robot tritatutto migliore che ci sia e che permette di preparare tantissime ricette: dal ragù con la carne macinata sino all’hamburger per la cena dei bambini, quindi ricette facili e rapide, ma in tempi brevi.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Speed Grinder è la soluzione a tutto con ricette e piatti che hanno un sapore unico e tradizionale al tempo stesso. Ha lame in acciaio inossidabile molto potenti e a doppia direzione in modo da sminuzzare e tagliuzzare qualsiasi cosa che si voglia e si desidera. Trita sia la carne che le verdure e prepara anche le salsicce grazie all’imbuto crea salsicce che si trova in omaggio nella confezione.

Realizzato in acciaio con piedini antiscivolo in modo da non scivolare e dare stabilità all’elettrodomestico quando lo si usa. Insieme al robot tritatutto, la confezione comprende anche l’imbuto per il ripieno di salsicce, il cestello per gli alimenti e il vassoio rimovibile.

Per ordinare Speed Grinder, considerando che è originale ed esclusivo, quindi non disponibile nei negozi fisici oppure e-commerce, bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, entrare nella sezione compila il modulo con i propri dati e inviarlo. Il prodotto è in promozione al costo di 79,99€ invece di 119,99 con pagamento con Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere.

