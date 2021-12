Robot tritatutto: utilizzi e il migliore del momento

Il robot tritatutto è sicuramente un elettrodomestico molto valido che sminuzza carne, ghiaccio, verdure, frutta per preparare piatti in poco tempo.

In cucina solitamente si ha bisogno di vari strumenti per grattugiare, affettare, tritare, ma anche per impastare. Grazie al robot tritatutto, è possibile avere un solo apparecchio per varie funzioni. Nei prossimi paragrafi spieghiamo quale comprare, gli usi e il modello migliore per preparare qualsiasi piatto in modo rapido.

Robot tritatutto

Un elettrodomestico molto versatile e adibito a varie funzioni e usi in cucina per agevolare la preparazione di piatti e ricette da realizzare. Un robot tritatutto ha il compito di preparare varie pietanze riducendo i tempi e quindi permettendo anche di risparmiare in maniera considerevole, oltre a non creare disordine sul tavolo da cucina.

Un elettrodomestico compatto e funzionale, oltre a essere anche particolarmente potente, grazie anche al motore con cui è realizzato. La maggior parte dei modelli in commercio hanno la potenza del motore che si aggira intorno ai 500 watt, ma ce ne sono anche di 1000, ovviamente dipende dai bisogni ed esigenze di ciascuno.

Le lame devono essere particolarmente resistenti e forti in grado di triturare qualsiasi alimento che sia il ghiaccio oppure la carne. Bisogna che siano affilate al punto giusto e solitamente sono in acciaio inox, quindi inossidabile. Le lame possono essere sia sei che quattro in modo da ridurre i tempi e permettere di risparmiare anche sotto questo aspetto.

La particolarità di un modello di robot tritatutto dipende anche dalle varie capacità che possono essere sia da mezzo litro che da 2.5 litri a seconda dei vari alimenti e di ciò che si ha intenzione di preparare. Molto importanti anche gli accessori in modo da usarlo in mille modi diversi.

Robot tritatutto: utilizzi

Un utensile del genere si rivela particolarmente utile in cucina, non solo per la preparazione dei vari alimenti e piatti da portare in tavola, anche perché molto sicuro soprattutto se in casa vi sono dei bambini. Proprio come il nome suggerisce, un robot tritatutto ha proprio il compito di tritare qualsiasi cosa.

Con questo elettrodomestico si sminuzza qualunque tipo di cibo, compreso anche il ghiaccio appunto per preparare drink e cocktail. A prescindere dal modello, hanno tutti la funzione simile, ovvero triturare e spezzettare il cibo in alimenti molto sottili e fini. Essendo un elettrodomestico con varie lame e accessori come Speed Grinder, permette di fare qualsiasi cosa.

Un robot tritatutto infatti taglia il sedano, le cipolle, l’aglio a seconda dei piatti e delle esigenze culinarie di ciascuno. Trita le erbe aromatiche e le spezie, anche quelle particolarmente dure. Si possono anche preparare delle salse e dei condimenti con gli alimenti tagliati finemente.

Permette di sbriciolare sia il pane che i cracker per preparare ottimi antipasti e spuntini per tutta la famiglia. Spezzetta e tritura gli alimenti in pezzi molto piccoli permettendo di realizzare e preparare delle creme o anche molto altro per le cene in famiglia oppure con gli amici.

Robot tritatutto: il migliore

I modelli in commercio di robot tritatutto sono vari: dal manuale a quello elettrico, ma il migliore è attualmente Speed Grinder, che trita e macina rapidamente, oltre al fatto che è molto semplice e facile da usare per tutti. Con un robot tritatutto di questo tipo, si può tritare sia la carne che il pesce, ma anche la frutta e la verdura.

Permette di preparare poi squisite salsicce e insaccati direttamente a casa. Funziona molto bene grazie alle lame super potenti che permettono di tritare gli alimenti molto piccoli e fini. Si può lavare in lavastoviglie, ha dei piedini antiscivolo in silicone in modo che non si muova nel momento dell’utilizzo e dispone di due diverse direzioni di macinazione.

E’ considerato il miglior robot tritatutto grazie ai benefici, alla semplicità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un robot tritatutto come Speed Grinder permette di tritare la carne macinata e preparare un ottimo hamburger per la cena dei bambini. Si possono creare ricette e preparazioni che hanno un sapore unico e tradizionale, oltre che genuino al tempo stesso. È possibile sbizzarrirsi in cucina con varie ricette: dai frullati alle centrifughe per la colazione alle salsicce, ecc.

Chi fosse interessato a ordinare questo robot tritatutto, considerando che non si trova nei negozi o siti di e-commerce, basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con le informazioni richieste approfittando dell’offerta di uno Speed Grinder al costo di 79,99€ invece di 119,99 con pagamento con Paypal, la carta di credito, ma anche i contanti direttamente al correre non appena giunge a casa con la consegna.

