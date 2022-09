Robotron, montagne russe a 53 mt di altezza su nave da crociera

Milano, 5 set. (askanews) – Si chiama Robotron, un’emozionante attrazione che offrirà il brivido delle montagne russe oltre a un’esperienza musicale personalizzata. E’ un braccio robotico all’avanguardia con una piattaforma annessa per accogliere tre ospiti alla volta, facendoli volare a 53 metri d’altezza e offrendo ai partecipanti una vista unica del panorama mentre vengono spostati in diverse direzioni e capovolti per un giro a 360°. Robotron sarà la prima attrazione robotica mai apparsa su una nave da crociera: il debutto il 7 dicembre a New York su Sea Scape, la nuova nave Msc.