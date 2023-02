Roby Facchinetti rapinato nella sua casa di Bergamo: "Molto grave"

Attimi di tensione per Roby Facchinetti e la sua famiglia.

Il cantante dei Pooh è stato rapinato nella sua casa di Bergamo da tre malviventi, che sono piombati davanti a lui con pistole e passamontagna.

Roby Facchinetti rapinato nella sua casa di Bergamo

Roby Facchinetti, sua moglie Giovanna e il figlio Roberto hanno vissuto momenti di grande paura. Domenica scorsa, mentre erano tutti e tre nella loro casa di Bergamo, hanno ricevuto la visita di tre malviventi. Muniti di pistole e con il volto coperto dal passamontagna, i ladri si sono fatti consegnare soldi, gioielli e altri oggetti di valore.

Roby Facchinetti rapinato: parla la figlia Giulia

Giulia Facchinetti, raggiunta dal Corriere della Sera, ha così parlato della rapina subita da suo padre:

“Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà. (…) Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui”.

Roby e gli altri componenti dei Pooh, infatti, sono attesi al Festival di Sanremo 2023 come super ospiti della prima serata.

I ladri che hanno rapintato Roby Fachinetti e la sua famiglia, stando ad una prima ricostruzione, conoscevano bene la casa dell’artista. Non hanno forzato le porte d’ingresso o le finestre e si sono mossi con una certa padronanza. Per il momento, il cantante dei Pooh non ha commentato la vicenda.