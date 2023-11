Tre bambini e due adulti feriti a causa di un incidente avvenuto a Rocca di Papa. Uno scuolabus si è ribaltato ed è uscito fuori strada.

Rocca di Papa, scuolabus si ribalta: feriti due adulti e tre bambini

Tre bambini e due adulti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, giovedì 23 novembre, in via San Sebastiano nel Comune di Rocca di Papa ai Castelli Romani. L’incidente ha coinvolto uno scuolabus, uscito fuori strada e ribaltato su un fianco. L’allarme è scattato intorno alle 7.20 quando sul luogo dell’incidente sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Marino e Frascati, che hanno dato il via alle operazioni di soccorso.

Rocca di Papa, scuolabus si ribalta: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, lo scuolabus era in servizio e a bordo erano presenti il conducente, l’assistente e alcuni bambini che erano stati affidati dalle famiglie pochi istanti prima, per essere accompagnati a scuola. Improvvisamente, per cause ancora sconosciute, l’autista ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è uscito di strada, ribaltandosi su un lato. Tutti e cinque i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.