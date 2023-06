Rocca: Roma Pride? Piattaforma politica, no al patrocinio

Roma, 6 giu. (askanews) – Il Roma Pride è diventata “una piattaforma politica a cui la Regione non dà il suo patrocinio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell’evento “The Forest factor” a Roma, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano conto della decisione di revocare il patrocinio della Regione alla manifestazione per l’orgoglio Lgbtq+, in programma a Roma sabato 10 giugno.

“I patrocini non vengono dati alle manifestazioni di partito, non lo darei mai a iniziative di Fdi o Pd, vengono dati a iniziative della società civile che hanno un interesse per la comunità”, ha detto Rocca.

Una decisione seguita da molte polemiche. “Dopo averlo concesso, oggi (ieri, ndr) la Regione Lazio ritira il patrocinio a Roma Pride. Una schizofrenia di odio e discriminazione che la destra vuole diffondere usando le istituzioni”, ha scritto l’ex deputato Pd Alessandro Zan su Twitter.