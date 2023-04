Roccaraso, croce cade con violenza sulla testa del prete

Un surreale e paradossalmente comico incidente è avvenuto a Roccaraso, dove una croce cade con violenza sulla testa del prete. Da quanto si apprende in ordine alla notizia data per prima da Il Messaggero un chierichetto non regge bene il pesante manufatto che si abbatte sul sacerdote e lo colpisce sul cranio. Tutto è accaduto durante le celebrazioni del Venerdì Santo a Roccaraso.

Roccaraso, croce cade sulla testa del prete

Come si legge si è trattato di “un piccolo inconveniente, durante le celebrazioni del Venerdì Santo” ma di certo doloroso per il sacerdote. L’incidente si è verificato all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta a Roccaraso durante la benedizione la croce di legno. Quella croce era stata appena passata dal parroco ad uno dei chierichetti che però non ha calcolato bene il peso della stessa.

La scena immortalata sui social

La croce infatti era di grosse dimensioni ed era praticamente più alta del ragazzino che inavvertitamente l’ha lasciata cadere di lato. La croce è caduta, colpendo alla testa il parroco. Per fortuna solo un lieve trauma per il sacerdote ma quell’episodio è stato ‘immortalato’ in un video e postato sul web, diventando in poco tempo virale.