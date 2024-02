Roccella: favorire le famiglie affinché possano fare il secondo figlio

Bologna, 20 feb. (askanews) - Per il 2024 il governo Meloni "ha favorito le famiglie con 16 miliardi di benefici netti". Ma continuerà a sostenere le coppie e le madri per dare loro "la libertà di fare il secondo figlio". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, a margine d...

Bologna, 20 feb. (askanews) – Per il 2024 il governo Meloni “ha favorito le famiglie con 16 miliardi di benefici netti”. Ma continuerà a sostenere le coppie e le madri per dare loro “la libertà di fare il secondo figlio”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, a margine della prima tappa del “Tour della natalità” organizzato a Bologna dalla Fondazione per la Natalità.

“Noi abbiamo già fatto moltissimo” per rilanciare la natalità in Italia, “tanto è vero – ha spiegato Roccella – che l’ufficio parlamentare di bilancio, che è sempre molto attento al fact checking, ha verificato che per il 2024 questo governo ha favorito le famiglie con 16 miliardi di benefici netti. Abbiamo già fatto una serie di provvedimenti che non riguardano solo natalità, trasversali rispetto ai diversi ministeri. Sono provvedimenti piccoli e grandi, dal modo in cui è stato ridisegnato il Reddito di cittadinanza mirato sulle famiglie con figli proprio per alleviare il problema enorme della povertà infantile a iniziative come il patto ristoranti del Mimit per offrire menù per i bambini adeguati e a basso costo per permettere alle famiglie di uscire tutti insieme a pranzo e a cena, dai benefici più evidenti come quelli per le lavoratrici madri e per l’asilo nido gratis dal secondo figlio in poi ai congedi parentali aumentati dalla prima alla seconda finanziaria”.

“Certo resta sempre da fare – ha aggiunto la ministra -, quindi continueremo su questa linea cercando di continuare a favorire le famiglie in particolare, a dare alle donne e alle coppie la libertà di fare il secondo figlio”. Infatti “le indagini ci dicono che le coppie vogliono in realtà due figlie ma poi a volte fanno il primo e quasi mai il secondo. Per questo abbiamo dato facilitazioni mirate sul secondo figlio”.