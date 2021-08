Rocco Casalino è single: storia finita con José Carlos Alvarez

Storia naufragata tra Rocco Casalino e José Carlos Alvarez: i due si sarebbero lasciati definitivamente.

Sarebbe definitivamente naufragata la storia tra Rocco Casalino e lo storico fidanzato José Carlos Alvarez, caratterizzata – nell’ultimo periodo – da frequenti tira e molla.

Rocco Casalino e José Carlos si sono lasciati

Sarebbe giunta di nuovo al termine la storia d’amore tra Rocco Casalino e José Carlos Alvarez, che già un anno fa avevano interrotto la loro liaison.

Stavolta l’ex portavoce del premier Giuseppe Conte avrebbe deciso – secondo i rumor in circolazione – di lasciare il fidanzato per delle antipatiche “questioni di soldi”. Già un anno fa Casalino aveva interrotto i suoi rapporti con Alvarez perché avrebbe perso grosse somme di denaro nel trading online. “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”, dichiarò ai tempi Casalino, salvo poi ripensarci e perdonare il fidanzato: “Io e lui andiamo per i sette anni insieme.

Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene”. Questa volta l’ex Portavoce di Conte svelerà cosa sia veramente accaduto tra lui e José Carlos Alvarez?

Rocco Casalino e il fidanzato Cubano

In passato anche José Carlos Alvarez aveva rotto il silenzio in merito alla sua rottura da Rocco Casalino e si era mostrato mortificato per il caso del trading online. “Sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco. Lui mi vedeva negativo ma non capiva perché”, dichiarò l’uomo, e ancora:

“Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima.

Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte (…) Io non credevo fosse un problema per il suo lavoro. Noi siamo gay, non siamo sposati, siamo solo fidanzati. Non credevo che dal mio nome arrivassero a lui. Anzi, appena lo ha scoperto mi ha detto: “Meno male che hai investito in petrolio e non in titoli italiani, sarebbe stata una tragedia”. Mi vergognavo di parlarne con lui, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco”.

Rocco Casalino: la vita privata

Dopo lo scandalo legato a José Carlos Alvarez Casalino è stato costretto ad ammettere pubblicamente la loro relazione, su cui aveva sempre mantenuto il massimo riserbo. Nei mesi scorsi a Casalino era stata attribuita anche una liaison con l’attore Gabriele Rossi.