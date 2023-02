Rocco Casalino: "Sono stato con più di 100 donne"

Rocco Casalino ha svelato alcuni dettagli legati alla sua vita privata e ha confessato di non avere più alcun rapporto con suo padre.

Rocco Casalino è stato ospite a Belve e ha rivelato alcuni retroscena inediti sul suo difficile rapporto con il padre e sulla sua vita privata.

Rocco Casalino: l’intervista a Belve

L’ex portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino è stato ospite a Belve e ha confessato alcuni retroscena inediti in merito alla sua vita privata e in particolare sul suo rapporto con il padre che, a suo dire, sarebbe stato un uomo violento con lui e sua madre. Casalino ha ammesso di non aver mai perdonato gli atteggiamenti del genitore che, con il suo modo di fare, lo avrebbe indotto a tenere segreto il suo orientamento fino ai 35 anni.

Prima di fare outing infatti Casalino ha ammesso di esser stato legato a moltissime donne:

“Fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmente l’amore e a un certo punto mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da etero. Anche perché avevo desiderio di una vita famigliare, dei figli. Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto l’amore con centinaia di donne.

Sembra strano? Anche a me”, ha affermato.

In passato Casalino è balzato agli onori delle cronache per il suo legame con l’ex compagno José Carlos Alvarez.