Rocco Siffredi arriva a Bologna con la sua Hard Academy

Giovedì 16 giugno la Siffredi Hard Academy, di proprietà di Rocco Siffredi, arriva a Bologna. L’attore e regista di film a luci rosse ha deciso di portare la sua università del porno anche in Italia. Per il momento, però, si tratta solo di un corso intensivo della durata di quattro giorni. La masterclass dedicata all’intrattenimento per adulti si svolgerà in un noto club in provincia di Bologna.

L’università del porno debutta in Italia

Le precedenti edizioni della masterclass firmata dalla Siffredi Hard Academy si sono svolte a Budapest, in Ungheria. Netflix ha addirittura puntato su questo contenuto, trasmettendolo sotto forma di docureality a puntate. La tappa di Bologna, quindi, rappresenta un vero e proprio debutto italiano, che potrebbe anche essere replicato negli anni a venire.

Perché è nata la Siffredi Hard Academy

Come riporta Il Resto del Carlino, Siffredi ha deciso di aprire l’università del porno “per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti“.

Il primo appuntamento con il corso intensivo di Rocco a Bologna è fissato per giovedì 16 giugno 2022.