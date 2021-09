Rocco Siffredi e la rivelazione intima su Alex Belli: l’indiscrezione dell’attore a luci rosse

Rocco Siffredi pare aver conosciuto molto bene Alex Belli: la dichiarazione piccante dell'attore e produttore sull'attuale gieffino

Ben consapevole del suo fascino, Alex Belli non perde occasione per mettere in mostra il suo bel fisico. Spesso sui social lo abbiamo visto senza vestiti, ma con solo qualche oggetto a coprire le zone più intime. Anche al Grande Fratello Vip l’attore sta regalando delle suadenti docce in costume, ma c’è tuttavia qualcuno che ha recentemente confessato di averlo visto come mamma l’ha fatto.

Non si tratta ovviamente di sua moglie o di una della sue ex, bensì di Rocco Siffredi, che all’Isola dei Famosi era finito sull’amata Playa Desnuda proprio insieme all’attuale gieffino.

Rocco Siffredi si complimenta con Alex Belli

Nei primi minuti di permanenza sulla spiaggia, l’attore a luci rosse fece i complimenti al collega, dichiarando senza mezzi termini: “Ragazzi, però questo è messo bene!”. Belli, facendo il modesto, rispose: “Grazie, però devo dire che con Rocco non posso fare un confronto”.

Alex ha collezionato molte cose a suo favore. l’ultima? Sentirsi dire da Rocco:”me lo ha visto tante volte” #isola #IsolaSocialClub — Andrea Dianetti (@AndreaDianetti) March 16, 2015

Nel mentre, Rocco e Alex hanno peraltro rischiato di ritrovarsi anche nel reality di Canale 5. Lo scorso anno Alfonso Signorini e gli altri autori del Gf Vip avevano infatti cercato di far entrare Siffredi nella casa di Cinecittà insieme a uno dei suoi figli. La trattativa non era andata in porto, ma sembra che il team del programma ci abbia riprovato anche quest’anno.