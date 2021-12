Rocco Siffredi punta su Alex Belli: “Mi ha domandato di fare un film insieme a lui”

Già ai tempi dell'Isola dei Famosi, Rocco Siffredi aveva rivolto i suoi complimenti ad Alex Belli per le sue particolari "doti nascoste"

Alex Belli e Rocco Siffredi hanno già collaborato artisticamente nella prima edizione dell’Isola dei Famosi in casa Mediaset. Trovatisi a un certo punto insieme su Playa Desnuda, l’ex gieffino aveva anche ricevuto dei complimenti molto singolari e ben indirizzati del collega naufrago.

In quell’occasione l’attore di film per adulti si congratulò infatti con Alex per le sue “doti nascoste” e quest’ultimo gli rispose con molta umiltà, precisando che con lui non era comunque possibile fare un vero confronto.

Alex Belli “corteggiato” da Rocco Siffredi all’Isola

A quanto pare, tuttavia, Alex e Rocco sono rimasti in contatto anche dopo il programma. Come emerso in una recente intervista rilasciata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Casa Chi, Belli lo ha infatti definito “un grande uomo”, con “un sacco di cose in comune dal punto di vista mentale”.

ALEX : Rocco, dammi retta, attento alle aragoste! ROCCO: Tranquillo Alex, sono abituato alle abbuffate!#isola pic.twitter.com/jLVCy6j9nN — Marta Schicchera (@ROMilVagabondo) February 27, 2015

Mamma mia Alex Belli trasferisciti in Ungheria e vai a fare porno con Siffredi sicuramente saresti bravissimo #Noneladurso pic.twitter.com/t0N8TRumcB — Marina Zorzando 👠 (@MarinaVanDerWoo) January 19, 2020

Rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia, Alex Belli ha anche svelato un retroscena particolare. Pare infatti che Rocco Siffredi abbia chiesto all’ex gieffino di girare un film osé in Ungheria. Alex avrebbe tuttavia rifiutato, ammettendo chiaramente di non sentirsi in grado di farlo.