Rocco Siffredi sogna un film con Arisa: “È sexy a livelli surreali”

Dopo le succulente dichiarazioni di Arisa, Rocco Siffredi ha deciso di commentare la cantante in questa sua svolta decisamente sensuale

La femminilità esplosiva di Arisa ha provocato la reazione anche di Rocco Siffredi, che in una recente intervista ha sottolineato il grande potenziale della cantante come attrice erotica. La dichiarazione del re dell’hard è peraltro giunta a margine dell’uscita del nuovo disco di Arisa dal titolo Ero romantica.

L’album, che avrebbe dovuto chiamarsi Porno romantica, si rifà proprio alla nuova sensibilità della cantante, che oggi si sente “bella e attraente” come non mai.

Rocco Siffredi commenta la nuova sensualità di Arisa

Così anche Rocco Siffredi ha commentato questo suo nuovo lato di Arisa, peraltro già notato nella sua porno parodia di X Factor del 2012. All’epoca la novella ballerina di Ballando con le Stelle era tuttavia preoccupata delle conseguenze che quella parodia poteva riversare sulla sua carriera.

Pertanto Siffredi si ritrovò con le minacce legali dei suoi avvocati sul collo.

Rocco Siffredi sta girando un film ispirato a X Factor con la sosia di Arisa! #XXXFactor pic.twitter.com/OHcURvHd — Deejay chiama Italia (@DjChiamaItalia) November 23, 2012

Arisa contro Rocco Siffredi: mi ha sfruttata per il suo film porno http://t.co/GEHfRJ4s — QueenBee (@I_giulina) December 6, 2012

Nel mentre, a proposito degli scatti super sensuali pubblicati di recente dalla cantante su Instagram, Rocco non ha avuto dubbi. “Sono un fan di Arisa, mi piace molto come donna. […] La apprezzo sia fisicamente sia per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano […] e persone comuni stanno tutti arrapatissimi”.