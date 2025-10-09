Rocco Siffredi sotto accusa: la reazione del figlio Lorenzo Tano sugli abusi

Recentemente, il programma Le Iene ha dato spazio a diverse attrici che hanno sollevato accuse gravi nei confronti di Rocco Siffredi. Alcune di queste donne hanno scelto di parlare a volto coperto, mentre altre, come Marika Milani, hanno deciso di esporsi pubblicamente. Le testimonianze variano, con alcune attrici che parlano di abusi e violenze, mentre altre menzionano questioni legate a contratti e richieste economiche per il ritiro di video.

Di fronte a tali affermazioni, Siffredi ha categoricamente negato tutte le accuse, affermando di non aver mai abusato di nessuna delle attrici coinvolte. Inoltre, ha dichiarato di avere a disposizione molte ragazze pronte a testimoniare a suo favore, sostenendo di essere vittima di un complotto orchestrato da veri criminali.

La difesa di Lorenzo Tano

I familiari di Rocco Siffredi erano rimasti in silenzio, ma recentemente suo figlio, Lorenzo Tano, ha deciso di esprimere il proprio punto di vista. In un’intervista con Luca Ranzani TV, Lorenzo ha discusso non solo dei suoi progetti professionali, ma ha anche affrontato direttamente le polemiche sollevate dai servizi de Le Iene.

Un padre rispettoso

Lorenzo ha dichiarato che suo padre è sempre stato una persona rispettosa, sottolineando che, da un punto di vista contrattuale, non ha mai sfruttato nessuna delle ragazze con cui ha lavorato. Secondo il primogenito, Rocco ha sempre cercato di supportare le giovani nel settore, permettendo loro di crescere professionalmente senza alcuna costrizione. “Non voglio proteggere papà,” ha affermato Lorenzo, “ma voglio condividere la mia esperienza personale.”

Nell’intervista, Lorenzo ha fatto riferimento a diverse attrici come Malena e Martina, affermando che Rocco ha contribuito in modo significativo alle loro carriere, senza mai chiedere nulla in cambio. “Papà non ha mai imposto contratti oppressivi,” ha aggiunto, evidenziando come non abbia mai richiesto percentuali sui guadagni delle ragazze.

Il clima sui social e la solidarietà del settore

Nonostante le accuse, Lorenzo ha espresso la sua soddisfazione per il supporto che Rocco riceve sui social media. Ha notato che molti follower non hanno ceduto alla narrativa negativa emersa dalle dichiarazioni delle attrici. “Molti utenti hanno compreso la verità,” ha spiegato, “e questo è evidente dai numerosi commenti positivi.”

Lorenzo ha anche voluto ringraziare pubblicamente attrici come Valentina Nappi e altri colleghi che hanno scelto di schierarsi dalla parte di Rocco, riconoscendo il loro coraggio nel farlo. Il giovane ha ribadito che, contrariamente a quanto affermato da alcune attrici, non c’è stato alcuno sfruttamento, ma piuttosto un’opportunità per molte di loro di affermarsi nel mondo del porno.

Il contesto dell’inchiesta

Il dibattito sollevato da Le Iene ha messo in evidenza questioni cruciali riguardo al consenso e ai comportamenti all’interno del settore dell’intrattenimento per adulti. L’inchiesta continua a raccogliere testimonianze di ragazze che raccontano le loro esperienze all’interno dell’Academy di Rocco Siffredi, ampliando il discorso oltre le singole accuse e portando alla luce dinamiche più ampie.

Le dichiarazioni di Lorenzo Tano rappresentano un importante punto di vista all’interno di questa controversia. Con il suo intervento, offre una visione personale che contrasta con le accuse presentate, evidenziando la complessità del mondo del porno e le diverse esperienze vissute da chi vi opera.