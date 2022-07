Rock, amore e sensualità in “Sapore d’estate”: brano dei Gemini

Roma, 15 lug. (askanews) – Esce venerdì 15 luglio, su tutte le piattaforme digitali, il videoclip di “Sapore d’estate”, il nuovo singolo dei Gemini. Il gruppo laziale (formato da Antonio, Andrea e Marco Sambalotti, Andrea Miazzetto e Lorenzo Stirpe) dopo la recente partecipazione al programma di Raiuno, The Band, dove si è fatto notare con la cover di Ancora tu (brano di Lucio Battisti), ha dato il benvenuto all’estate 2022 con una canzone fresca e romantica.

Come nel loro stile, non lasciano niente al caso e con grande attenzione ai dettagli i Gemini danno sfogo a una canzone dal ritmo pop con sfumature latine che fanno gustare sempre quel sapore d’estate.

Il brano racconta con leggerezza la voglia di libertà e di dare respiro ai propri sogni. È la storia di un amore nato in vacanza, nella stagione che si vorrebbe non finisse mai; quella che da sempre amplifica i sentimenti e moltiplica le emozioni vissute, trasmettendo una voglia di fuga eterna da ogni routine quotidiana.

Una ventata di positività e spensieratezza in cui sembrava impossibile poter tornare a vivere dopo due anni complicati per ogni tipo di socializzazione.

“Ci siamo ispirati alle estati dei nostri tempi passati – afferma Antonio Sambalotti, leader del gruppo – piene di colori e divertimento. Quelle estati in cui, appena diciottenni, non si vedeva l’ora di sentirsi liberi dagli impegni scolastici per dedicarsi unicamente agli amici e all’amore”.

Dopo i successi dei mesi scorsi, in cui la band ha lanciato la canzone Come si fa, rivelatasi poi profetica nel suo videoclip che vedeva la riapertura delle discoteche e il ritorno a una certa normalità nella condivisione di eventi, ecco che i Gemini tornano con un pezzo leggero, mettendo al centro della scena i sentimenti.

“Nel brano c’è una vera dichiarazione a una ragazza – afferma Antonio – che rappresenta il sogno a cui non si vorrebbe rinunciare per tutta la vita”.

La canzone, prodotta da Keep Hold Music di Andrea Fresu, che ha curato anche gli arrangiamenti, è scritta dai fratelli Antonio e Andrea Sambalotti, registi del loro stesso videoclip. Questa volta, più che mai, sembra esprimersi a 360 gradi tutto il talento musicale dei ragazzi che, insieme, compongono un grande affiatamento di voci rock con acuti da brividi. In estate, con i Gemini, si può ballare ma anche le emozioni hanno il loro spazio decisivo. Così il brano sembra indicare gli ingredienti giusti per una bella estate: rock, divertimento, amore e sensualità.