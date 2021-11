Milano, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – E’ in programma giovedì 18 novembre Rock Your Mind primo grande rock-festival dedicato al mondo stem. Decine di grandi aziende di dimensione nazionale ed internazionale si sono date appuntamento a Milano, ore 10.00, presso Cariplo Factory, in via Bergognone 34 e on line in streaming a livello nazionale, per una giornata dedicata al lavoro, alla diversity, al futuro e all’innovazione, con un focus specifico sul target femminile e sulla parità di genere ().

Come sanno bene le grandi aziende, il tema dell’avvicinamento al mondo scientifico rappresenta una sfida cruciale da intraprendere anche e soprattutto sul target delle studentesse, sempre più coinvolte in ambito accademico dalle materie stem (science, technology, engineering and mathematics): lo conferma il crescente numero di iscrizioni femminili nelle facoltà tecnico-scientifiche riscontrato negli ultimi anni.

Non è un caso che l’agenda di – con possibilità di registrarsi gratuitamente on line – preveda appuntamenti tra aziende partner, studenti e neo-laureati sia in presenza, presso la sede di Cariplo Factory, sia in streaming, sulla piattaforma della .

Gli slot in presenza, già esauriti, vedranno 100 'ragazze stem' – selezionate in funzione delle job-description delle aziende partner- interloquire con i top manager in sessioni di orientamento e reciproca valutazione. Centinaia di altri appuntamenti si svolgeranno on-line, con candidati collegati via web da tutta Italia. Un’opportunità di primo livello, considerando i nomi e la caratura delle aziende coinvolte: realtà nazionali ed internazionali come a2a, Accenture, Agos, Bosch, Bristol-Myers Squibb, Capgemini, Deloitte, Electrolux, Intercos Group, Open Fiber, P&G, Randstad, Snam, TetraPak, Tim, Veepee ed altre.

Alle ore 17.00, inoltre, è previsto un dibattito dedicato agli scenari futuri ed alle opportunità offerte dal Pnrr: manager e ceo di primarie aziende si alterneranno in tavola rotonda – modera Gabriele Lizzani, ceo di Employerland, con la partecipazione speciale di Faso di Elio e le Storie Tese – per offrire il loro contributo e la loro visione. L’introduzione sarà curata da Riccardo Porro, coo di Cariplo Factory e Chiara Luongo, manager origination & partnership business unit.

Interverranno Paola Corna Pellegrini, ceo Allianz Partner; Daria Illy, Coffee culture director Illycaffè spa; Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia; Stefano Venturi, presidente e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia; Antonio Spera, Presidente e ceo di GE Healthcare Italia; Marco Ceresa, group ceo Ranstad Group Italia.

Il Rock come comune denominatore della serata, a rappresentare in musica il volersi lasciare alle spalle la fase della pandemia e la forte volontà di ripartire, grazie all’energia e all’entusiasmo dei giovani.

Alle ore 17.00 è previsto infatti un Live Concert presso lo spazio Capsula di Music Innovation Hub: tra gli artisti invitati, spiccano nomi del calibro di Blind, Ginevra e Noemi. Il concerto, gratuito per i partecipanti alla manifestazione, verrà trasmesso anche on-line attraverso la piattaforma della Digital Talent Fair.

“Il nostro progetto di valorizzazione delle giovani promesse italiane in ambito stem – ha dichiarato Gabriele Lizzani, ceo di Employerland -giunge finalmente nel vivo. I protagonisti di questa giornata avranno la possibilità di confrontarsi con il top management delle aziende partner in un contesto caratterizzato da energia, entusiasmo e voglia di guardare al futuro: esattamente i valori rappresentati dalla musica Rock. Siamo orgogliosi di poter contribuire al sostegno di una generazione che vuole essere artefice del proprio cambiamento: in questo senso un ruolo chiave spetta sicuramente alle donne che, sempre più numerose, sono protagoniste del processo di innovazione che caratterizza la nostra epoca”. Rock your mind è un evento sponsorizzato da: Snam, Open Fiber (partner tecnico), Ranstad (career advisor) e Cariplo Factory (innovation content partner).