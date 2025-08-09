Rodri likely to miss early matches of the season due to injury

Il centrocampista Rodri è in fase di recupero da un infortunio importante e potrebbe mancare le prime partite della stagione.

Il centrocampista spagnolo Rodri, vera stella del Manchester City, si prepara ad affrontare un avvio di stagione complicato. Un infortunio subito durante il Club World Cup lo terrà lontano dai campi per un po’. A confermare la notizia è stato il manager Pep Guardiola, che ha dichiarato che il giocatore non sarà disponibile per le prime sfide della Premier League.

Un vero colpo per la squadra, che punta a riconfermare il titolo conquistato l’anno scorso.

Dettagli sull’infortunio di Rodri

Rodri ha subito un \”grande infortunio\” durante la sconfitta del City contro l’Al Hilal, avvenuta a luglio, nei quarti di finale del Club World Cup. Anche se Guardiola non ha fornito dettagli specifici sull’entità dell’infortunio, alcune fonti britanniche suggeriscono che potrebbe trattarsi di un problema all’inguine. Questo infortunio arriva dopo un periodo di assenza prolungato, dato che Rodri era tornato in campo solo a maggio dopo otto mesi di recupero per la rottura del legamento crociato anteriore. Ti sei mai chiesto quanto possa essere frustrante per un atleta tornare a giocare e doversi fermare di nuovo? È una situazione davvero difficile.

Le parole di Guardiola

Durante una conferenza stampa, Guardiola ha commentato la situazione di Rodri: \”Rodri sta migliorando, ma ha subito un grande infortunio nell’ultima partita contro l’Al Hilal.\” Ha anche espresso ottimismo riguardo ai recenti allenamenti del centrocampista, sottolineando che la priorità è garantire un recupero completo. \”Speriamo che dopo la pausa per le nazionali di settembre, possa essere completamente in forma. È fondamentale che Rodri non avverta dolore, poiché non vogliamo che torni infortunato. Faremo tutto il possibile per evitarlo. Ha partecipato agli ultimi due allenamenti con noi e questa è una buona notizia,\” ha concluso Guardiola. Ti immagini la tensione che si respira in un momento del genere? Ogni giorno di allenamento è cruciale.

Prossimi impegni del Manchester City

Il Manchester City, che ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto, inizierà la sua campagna di Premier League il 16 agosto in trasferta contro i Wolverhampton Wanderers. La squadra è attesa da una stagione competitiva e l’assenza di Rodri nelle prime partite potrebbe avere un impatto significativo sulle loro prestazioni iniziali. I tifosi e gli analisti seguiranno con attenzione l’evoluzione della situazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore. Non ti sembra che ogni dettaglio possa fare la differenza in una stagione così intensa?