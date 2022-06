Roger Balduino ha fatto una confessione su Estefania: prima dell'Isola dei Famosi è davvero successo qualcosa tra loro.

Roger Balduino è intervenuto nel corso del programma radiofonico Non succederà più e ha vuotato il sacco su Estefania Bernal. I due si erano accordati per essere una coppia fake, ma in hotel hanno comunque approfondito la conoscenza.

Roger Balduino: confessione su Estefania Bernal

Intervenuto nel programma radiofonico Non succederà più, Roger Balduino ha raccontato a Giada De Miceli cosa è successo tra lui ed Estefania Bernal. I due si sono conosciuti in hotel prima di iniziare l’avventura all’Isola dei Famosi e hanno pensato bene di diventare una coppia fake. In ogni modo, il albergo hanno comunque approfondito la conoscenza. Il modello ha ammesso:

“Con lei ci siamo conosciuti proprio poco prima de L’Isola. Diciamo nel viaggio o meglio in albergo ci siamo avvicinati molto. Mi sono preso di lei. All’inizio abbiamo pensato di fare una strategia, eravamo di comune accordo giusto”.

Il racconto di Roger

Roger ha proseguito:

“Dopo un po’, giocando con il cuore, almeno io mi sono innamorato. Facevamo finta di essere una coppia per andare avanti nel gioco, ma questo è successo all’inizio. Anche gli altri concorrenti ci dicevano ‘vedete che le coppie funzionano’. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo, ma non come lei piaceva a me. Qualcosa di inteso è successo. Dove? Fuori dall’isola, nell’hotel. Cosa abbiamo fatto davvero in albergo? Sì lì è capitato qualcosa di più forte, come ho detto è successo qualcosa di intenso. Mentre in Honduras un bacino ogni tanto”.

Balduino sostiene che anche se tra lui ed Estefania è nato tutto per gioco, alla fine si è davvero innamorato. La Bernal, durante l’avventura in Honduras, gli chiedeva anche baci in favore di telecamere.

Dopo l’Isola spera di conoscere meglio Estefania

In ogni modo, appena l’Isola dei Famosi finirà, Roger spera di conoscere meglio Estefania. Il modello, che si dichiara single, ha ammesso: