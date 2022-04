Roger Balduino ubriaco all'Isola dei Famosi: l'indiscrezione fa esplodere i fan del modello.

Roger Balduino si è presentato ubriaco all’Isola dei Famosi? Pare proprio di sì, almeno questo è quanto sostiene Antonio Zequila. Le accuse, però, si riferiscono ai giorni di permanenza in Honduras e non al reality vero e proprio. Cosa è accaduto nell’albergo honduregno?

Roger ubriaco all’Isola dei Famosi

Mentre si sta godendo il flirt con Estefania Bernal, Roger Balduino si deve difendere anche da pesanti accuse che arrivano dall’Italia. A muoverle è l’ex naufrago Antonio Zequila che, nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, ha attaccato il modello senza mezzi termini. ‘Er Mutanda’ si è scagliato contro Roger accusandolo di non essere per nulla interessato ad Estefania. Come se non bastasse, ha rivelato che Balduino, prima che sbarcassero sulla playa, è arrivato ubriaco in albergo.

La versione di Antonio Zequila

Come vuole la tradizione, prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, i naufraghi vengono chiusi in un albergo in Honduras. Qui vengono istruiti sul reality e privati, pian piano, delle loro comodità. Via i cellulari, ridotte le chiamate a casa e via dicendo. E’ proprio in questo contesto, stando a quanto riferito da Zequila, che Roger si sarebbe presentato ubriaco. Secondo Antonio, il modello è arrivato in hotel per nulla lucido e poco riposato.

Balduino, davanti alle accuse dell’ex naufrago, non è stato in grado di replicare, se non definendolo “bugiardo“.

La reazione di Ialry Blasi

Ilary Blasi ha assistito all’invettiva di Antonio, ma quando si è resa conto delle accuse l’ha bloccato. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sottolineato che a loro non interessa ciò che accade prima dell’inizio del reality, per cui ognuno è libero di comportarsi come meglio crede.