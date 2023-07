Rogo in Rsa, Bertolè: l'incendio è partito e si è limitato a una stanza

Roma, 7 lug. (askanews) – “L’incendio ha toccato una parte di questa struttura, è partito da una stanza che è l’unica in cui si sono diffuse le fiamme, poi nell’ala interessata il fumo ha intossicato le persone, i decessi sono stati sei, 80 persone ricoverate di cui circa 60 in codice verde, una quindicina in codice giallo e solo due in codice rosso. Sono ricoverate in diverse strutture cittadine, in questo momento stiamo lavorando per la ricollocazione delle persone, soprattutto i codici verdi immaginiamo che saranno dimessi presto”. Così Lamberto Bertolè Lamberto, assessore al Welfare del Comune di Milano, arrivando alla Casa di riposo di via dei Cinquecento nel capoluogo lombardo dove si è verificato il rogo.

“Per quanto riguarda le cause c’è la Procura che sta facendo i rilievi con i vigili del fuoco – ha aggiunto – non abbiamo elementi per dire di più, ma sappiamo che l’incendio è partito e si è limitato a una stanza sola”.