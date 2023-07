Rogo Rsa Milano, Sala: se abbiamo responsabilità me risponderemo

Milano, 17 lug. (askanews) – “Mi aspetto che la magistratura adesso faccia il suo corso, non ho mai commentato il loro lavoro e conosco il senso del rispetto istituzionale e ci mancherebbe che nel mio ruolo mi lasciassi andare ai commenti. Le persone indagate saranno supportate dalla nostra avvocatura per cercare di dimostrare le loro ragioni. Ma che la magistratura indaghi e come ho detto dal primo giorno se ci sono colpe o responsabilità a che nostre subiremo le conseguenze”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in relazione e indagini sul rogo nella Rsa milanese del XXX, a margine dell’inaugurazione di un nuovo market solidale del Progetto Arca.